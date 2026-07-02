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Slovenija

Po Stevanovićevih obtožbah zavrnili očitke o izkoriščanju delavcev

Ljubljana, 02. 07. 2026 12.08 pred 56 minutami 3 min branja 29

Avtor:
STA M.S.
Zoran Stevanović

V SSI Schäfer so zavrnili očitke, da naj bi v preteklosti sistematično izkoriščali zaposlene. Domnevno izkoriščanje delavcev je pred časom izpostavil predsednik Resnice Zoran Stevanović, ki je primer ravnanja poslanca Borisa Mijiča označil za bombico, primer SSI Schäfer pa za bombo. Mijič se je medtem znašel pod drobnogledom KPK.

Kot je v pisnem odzivu zapisal direktor SSI Schäfer Marko Štingl, očitki, da so v preteklosti sistematično prikrajševali zaposlene pri izplačilu plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, temeljijo predvsem na neutemeljenih navedbah nekdanje odvetnice Špele Mesesnel. Očitki se po njihovih pojasnilih nanašajo predvsem na obdobje med letoma 2014 in 2020, čeprav je bilo v nekaterih medijskih objavah kot končno leto navedeno tudi leto 2022.

"Kljub resnosti teh očitkov in dolgemu obdobju njihovega javnega izpostavljanja do danes niso bili potrjeni niti v sodnih postopkih niti v postopkih pred pristojnimi nadzornimi organi. Prav tako jih niso potrdili pregledi, ki so jih opravili neodvisni pravni in računovodski strokovnjaki," je zatrdil Štingl.

Postregel je s kronologijo izvedenih nadzorov Inšpektorata RS za delo, Finančne uprave RS (Furs) in Informacijskega pooblaščenca v družbi, začenši z letom 2017, v vseh teh nadzorih pa nepravilnosti, tako Štingl, niso bile ugotovljene.

Letos je inšpektorat opravil ponoven nadzor glede spoštovanja delovnopravne zakonodaje v zvezi z obračunom in izplačilom plač, evidentiranjem delovnega časa, nadurnim delom, izplačilom dodatkov za nedeljsko, nočno in praznično delo, izplačilom dnevnic in stroškov, povezanih z delom v tujini, ter zagotavljanjem počitka. Postopek še poteka in je trenutno v fazi zapisnika o ugotovitvah, je pojasnil.

Tudi Furs je letos opravil ponoven nadzor za obdobje od januarja 2024 do septembra 2025 in ni ugotovil kršitev. Vso dokumentacijo so pregledali tudi neodvisni pravni in računovodski strokovnjaki, noben od pregledov ni potrdil očitkov o sistematičnem prikrajševanju zaposlenih pri izplačilih, je še dodal direktor SSI Schäfer.

Zoran Stevanović je nekdanjemu ministru za delo Luki Mescu očital, da ni ukrepal v primeru podjetja SSI Schäfer.
Zoran Stevanović je nekdanjemu ministru za delo Luki Mescu očital, da ni ukrepal v primeru podjetja SSI Schäfer.
FOTO: Aljoša Kravanja

"V obdobju od leta 2017 do leta 2026 je bilo tako v družbi opravljeno nadpovprečno število nadzorov delovnih, davčnih in drugih pristojnih organov. V nobenem od teh postopkov niso bili potrjeni očitki, ki jih je zoper našo družbo neformalno širila nekdanja odvetnica Špela Mesesnel. Družba prav tako ni seznanjena, da bi bil zoper njo uveden kakršen koli kazenski postopek, čeprav je ista nekdanja odvetnica podala prijave zaradi domnevnih kaznivih dejanj," je poudaril Štingl.

Družba SSI Schäfer bo po Štinglovih zagotovilih še naprej sodelovala z vsemi pristojnimi organi, varovala pravice svojih zaposlenih ter z zakonitimi sredstvi ščitila svoje dobro ime in poslovni ugled.

Stevanović o 'bombici' in 'bombi'

Primer podjetja SSI Schäfer je v javnosti znova zaokrožil pred časom, ko je Stevanović domnevne nepravilnosti v tem podjetju primerjal z ravnanji poslanca Borisa Mijiča, ki se kot lastnik in nekdanji direktor podjetja Progros sooča z obtožbami o dolgovih zaposlenim, Fursu in podizvajalcem. Mijičevo ravnanje je označil kot bombico, ravnanje v podjetju SSI Schäfer pa kot "največjo možno bombo".

Medtem ko sta Levica in Vesna vložili zahtevo za sklic seje odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Mijiča, je Stevanović Mescu, ministru za delo v vladi Roberta Goloba, očital, da v primeru podjetja SSI Schäfer ni ukrepal – da je opustil dolžno ravnanje in "podprl eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije".

Mijič, ki uradnih pojasnil še ni podal – bil je na dopustu, zdaj pa je na bolniški –, se je medtem znašel pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki v predhodnem preizkusu preverja delovanje poslanca v več podjetjih, predvsem z vidika spoštovanja določb o nezdružljivosti funkcij.

Preberi še Najprej na dopust, nato na bolniško, a vseeno dosegljiv na telefon Progrosa

Mijič, čigar podjetje Progros bivšim delavcem in državi dolguje več deset tisoč evrov, je v zadnjih dneh prek zaposlitvenih oglasov iskal nove delavce za podjetje svoje soproge, ki je kot podizvajalec sodelovalo pri državnem projektu nadgradnje ljubljanske železniške postaje. Oglasi, ki so kandidatom obljubljali visoke plače in pod katerimi je bil Mijič naveden kot kontaktna oseba, so v sredo izginili s spletne strani zavoda za zaposlovanje.

SSI Schäfer zoran stevanović boris mijič

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KOMENTARJI29

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Druk 89
02. 07. 2026 13.06
Odstop jima bo edina resitev.
Odgovori
0 0
Castrum
02. 07. 2026 13.05
Stevanović in Mesec sta si konkretno v laseh. Očitno celo presega politično opredelite in se kaže v osebni nestrpnosti enega do drugega. Zanimivo bo spremljati ta njun "pro et contra" v naslednjih letih...
Odgovori
+1
1 0
Esprit
02. 07. 2026 12.59
Ampak pustimo "leve, desne ... vso politiko ob strani". Če bi bili vi državi ali nekomu dolžni, ki mu je sodišče že odredilo, da vi dolgujete 100 evrov, bi vam v primeru, da ne bi plačali v določenem roku, poslali rubeža. In to 110%. In poslali bi ga na vaš naslov, na naslov vaših sorodnikov, vsem, ki so z vami sorodniki. Kjer pa bi bili prijavljeni vašo stalno prebivališče, pa bi popolnoma vse zarubili. Nima veze, če je vaše ali ne,...vse bi zarubili, in bi se potem sami lahko dokazovali na sodišču, kaj je vaše, kaj ni...in tako naprej. Za 100 eurov vam bi zarubili tudi hišo, avtomobil vse! NI meje. Seveda to bi naredili vam, in to takoj! Brez osnutka oklevanja, ni zakona, ki bi to za vas preprečili. Seveda, politiki in elita živi v popolnma drugačni državi, z drugačnimi pravili, zakoni...kjer nihče nikoli za nič ne odgovovarja, celo nove kredite lahko najemajo...odpirajo neka podjetja...
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+1
1 0
Aijn Prenn
02. 07. 2026 12.57
Ko se bodo na tegale strokovnjaka začele zgrinjati tožbe zaradi vseh bedarij, ki jih klati vse povprek, bo možakar tenko piskal.
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+1
1 0
dron
02. 07. 2026 12.53
Prodanovič, še zavedaš se ne kako boš cvilu, a podpore od sekte be bo od nikoder🐖🙉🤣
Odgovori
+8
8 0
Dolgočasnež
02. 07. 2026 12.53
koliko enega joka ... stevo je res kralj...lepo poletje je pred nami.... denarja dovolj vreme super to je to.... vsem delavnim želim lep dan
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-5
0 5
..................
02. 07. 2026 13.00
pelji si ga dam... 🙄
Odgovori
+1
1 0
barjan?ek1
02. 07. 2026 12.52
Za tegs pokvarjenca je škoda vsakega komentarja
Odgovori
+6
6 0
spermi?
02. 07. 2026 12.49
Pustite prosm komentar . Ti si Janšev rito liznik , ker je res
Odgovori
+7
8 1
Dolgočasnež
02. 07. 2026 12.46
Stevo je car daj jim vetra lenuhom
Odgovori
-7
2 9
Nidani
02. 07. 2026 12.51
Res je, naj delajo zastonj in nevede na črno...to želiš povedat? Aja, pa kdo bo glupe davke plačeval...jaojao sveče...
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+5
5 0
Diabloss
02. 07. 2026 12.38
bo treba nekaj drugega majt
Odgovori
+5
5 0
barjan?ek1
02. 07. 2026 12.35
Koliko je Stevo moral tebi Mijič donirati keša da ga tako vehamentno zagovarjaš in ščitiš. Žal si do sedaj dokazal da si največji prevarant teh volitev predvsem si pa razočaral svoje volilce z svojimi izjavami pred volitvami ki so se izkazale za veliko laž. Jaz ne vem kako mpreš spati. Verjetno imaš v spalnici sliko čelavega nad posteljo in preden greš spat padeš na kolena in se mu zhvaljuješ kaj ti je omogpčil, da si postal to kar si navaden niče
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+12
13 1
wsharky
02. 07. 2026 12.32
Stevo volivni prevarant
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+14
15 1
barjan?ek1
02. 07. 2026 12.42
Vrhunski. Ubogi je. Ne zaveda se da je končal z svojo raboto za večno z svojimi podmulimi dejanji. Človek bi rekel slava mu. Sad i nokad više. Prevarant erste klase
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+12
12 0
sosed5
02. 07. 2026 12.32
Zanimivo. Predcednik lahko laze, kolikor hoce, pa nic, pa se naprej ga bodo vabli v razne tv oddaje, kjer bo lahko slovenski javnosti lagal se naprej, noben novinar pa ga ne bo upal vprasati, ali opomniti, da je zadnjic lagal in ali sedaj spet laze?!?
Odgovori
+7
8 1
Bolfenk2
02. 07. 2026 12.32
Stevotova Resnica je očitno edina prava stranka, ki gre stricem iz ozadja in levičarjem hudo na živce. Zato levi mediji vsak dan perejo možgane kako slaba izbira je Resnica. Mene samo vsak dan bolj prepričajo, kako pravilno je, da sem volil Resnico.
Odgovori
-8
4 12
MEDKO
02. 07. 2026 12.50
se strinjam s tabo!
Odgovori
-3
1 4
Dolgočasnež
02. 07. 2026 12.52
res je se pridruzujem...od zdaj naprej je moj favorit ....
Odgovori
-3
1 4
Nidani
02. 07. 2026 12.53
Kopriva?🤣😂🤣😂
Odgovori
+4
4 0
Finfer
02. 07. 2026 12.31
Štiri mesece po volitvah pa še nič niso naredili kar so obljubljali da bodo ukinili prisilno plačevanje ljubljanske ničvredne televizije in še bolj nasilno plačevanje trajne oskrbe namesto tega se hvalijo s plačami do 7500 eurov na mesec in se obmetavajo s tožbami ljudje pa ves ta cirkus mastni plačuje !!
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+4
6 2
FERDO9
02. 07. 2026 12.30
BLEFER in predsednik LAŽNICE Prodanovič je največja sramota, ki se zgodila v našem parlamentu. Škoda besed za tega osebka s takšno zgodovino.
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+8
10 2
MEDKO
02. 07. 2026 12.51
Največja sramota je cela stranka Levica
Odgovori
-5
0 5
Mens sana
02. 07. 2026 12.24
...........politik z ulice se hitro uči od šefa, tovariša Janeza, takoj, ko nate naslovijo nespodobnosti v lastnih vrstah vrneš žogico tako, da jih ustreliš z napihnjenimi polresnicami in jih kot mantra ponavljaš v nedogled...................
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+10
11 1
krpati
02. 07. 2026 12.23
Novodobno suženjstvo......temu niti ovac na pašniku nebi zaupal.
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+11
11 0
jank
02. 07. 2026 12.22
O Stevotu samo to: je visoko plačani lažnivec iz državnih jasli.
Odgovori
+13
15 2
Fluxx
02. 07. 2026 12.22
Stevo odvrača z taktiko mi smo slabi a ostali so slabši hahah. Ker pepček.
Odgovori
+7
9 2
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