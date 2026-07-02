Po Stevanovićevih obtožbah zavrnili očitke o izkoriščanju delavcev

Kot je v pisnem odzivu zapisal direktor SSI Schäfer Marko Štingl, očitki, da so v preteklosti sistematično prikrajševali zaposlene pri izplačilu plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, temeljijo predvsem na neutemeljenih navedbah nekdanje odvetnice Špele Mesesnel. Očitki se po njihovih pojasnilih nanašajo predvsem na obdobje med letoma 2014 in 2020, čeprav je bilo v nekaterih medijskih objavah kot končno leto navedeno tudi leto 2022.

"Kljub resnosti teh očitkov in dolgemu obdobju njihovega javnega izpostavljanja do danes niso bili potrjeni niti v sodnih postopkih niti v postopkih pred pristojnimi nadzornimi organi. Prav tako jih niso potrdili pregledi, ki so jih opravili neodvisni pravni in računovodski strokovnjaki," je zatrdil Štingl.

Postregel je s kronologijo izvedenih nadzorov Inšpektorata RS za delo, Finančne uprave RS (Furs) in Informacijskega pooblaščenca v družbi, začenši z letom 2017, v vseh teh nadzorih pa nepravilnosti, tako Štingl, niso bile ugotovljene.

Letos je inšpektorat opravil ponoven nadzor glede spoštovanja delovnopravne zakonodaje v zvezi z obračunom in izplačilom plač, evidentiranjem delovnega časa, nadurnim delom, izplačilom dodatkov za nedeljsko, nočno in praznično delo, izplačilom dnevnic in stroškov, povezanih z delom v tujini, ter zagotavljanjem počitka. Postopek še poteka in je trenutno v fazi zapisnika o ugotovitvah, je pojasnil.

Tudi Furs je letos opravil ponoven nadzor za obdobje od januarja 2024 do septembra 2025 in ni ugotovil kršitev. Vso dokumentacijo so pregledali tudi neodvisni pravni in računovodski strokovnjaki, noben od pregledov ni potrdil očitkov o sistematičnem prikrajševanju zaposlenih pri izplačilih, je še dodal direktor SSI Schäfer.