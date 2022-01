Po štirih letih iz morja potegnili pravi zaklad

Pred dobrimi štirimi leti so iz komenskega vinarstva Rebula v morje, na globino 24 metrov, potopili penino Malvazija. V morje so potopili paleto, na kateri se steklenice niso dotikale, torej je imela voda prost pretok med steklenicami, je pojasnil vinar Dušan Rebula.

V soboto, 15. januarja 2022, pa so se iz Izole odpravili na lokacijo potopa in iz morja potegnili steklenice penine, ki so v morju počivale od 14. aprila 2017. Ko so paleto potegnili na površje, so steklenico tudi odprli in poskusili njeno vsebino. Ob odprtju je Rebula pojasnil, da je penina motna, "z vsemi drožmi noter, zato jo bodo morali počasi očistiti". Je pa odličnega okusa, je dodal.