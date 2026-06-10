Po štirih letih kulturno ministrstvo brez mavrične zastave

"Mavrično zastavo smo sneli, ker menimo, da mora ministrstvo za kulturo predstavljati vse državljane in vse kulturne ustvarjalce, ne glede na njihova osebna prepričanja, identitete ali svetovne nazore," so na ministrstvu zapisali v odzivu za STA. Po njihovem mnenju naj se državne ustanove tudi izražajo predvsem skozi svoje delo, programe in zakonske naloge.
Kot poudarjajo, "pravice pripadnikov skupnosti LGBTQ+ spoštujemo in jih nihče ne postavlja pod vprašaj. Menimo pa, da podpora posameznim družbenim ali političnim gibanjem ni naloga državnih simbolov in državnih ustanov".
Pred ministrstvom ostajata izobešeni zastavi Republike Slovenije in Evropske unije, ki predstavljata vse državljane brez razlik, so dodali. "Naš cilj ni deliti, temveč povezovati. Zato želimo, da je ministrstvo prostor kulture, dialoga in spoštovanja za vse, ne glede na njihove osebne okoliščine ali prepričanja."
Na umik mavrične zastave je danes v državnem zboru opozorila prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko. Kot je povedala, je junij mesec ponosa, s tem pa se tudi kaže, da je Slovenija prijazna do vseh državljanov, da ne diskriminira. Snetje mavrične zastave izpred stavbe ministrstva za kulturo razume tudi kot simbolno gesto, da spoštovanje vseh po njenem mnenju ne bo v prvi vrsti vodilo te vlade.
Vrečkova je sicer na družbenih omrežjih že včeraj glede umika mavrične in palestinske zastave dejala: "To je vodenje kulturnega, ideološkega boja skrajno desnih in zatiranja vseh drugače mislečih."
Kulturno ministrstvo, ki ga vodi Ignacija Fridl Jarc iz vrst SDS, je torej sporočilo, da so zastavo sneli, ker naj bi morale državne ustanove ostati politično in ideološko nevtralne. Spomnimo pa, da je 24. februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, takratna vlada Janeza Janše še isti dan v podporo Ukrajini na vladni palači izobesila ukrajinske zastave.
Leto dni prej, 21. maja 2021, pa so na pročelju vladnega poslopja izobesili tudi izraelsko zastavo. Kot so takrat pojasnili na Uradu vlade za komuniciranje, so želeli s tem izraziti podporo Izraelu.