Po štirih letih kulturno ministrstvo brez mavrične zastave

"Mavrično zastavo smo sneli, ker menimo, da mora ministrstvo za kulturo predstavljati vse državljane in vse kulturne ustvarjalce, ne glede na njihova osebna prepričanja, identitete ali svetovne nazore," so na ministrstvu zapisali v odzivu za STA. Po njihovem mnenju naj se državne ustanove tudi izražajo predvsem skozi svoje delo, programe in zakonske naloge. Kot poudarjajo, "pravice pripadnikov skupnosti LGBTQ+ spoštujemo in jih nihče ne postavlja pod vprašaj. Menimo pa, da podpora posameznim družbenim ali političnim gibanjem ni naloga državnih simbolov in državnih ustanov".

Mavrična zastava na ministrstvu za kulturo leta 2022 FOTO: Ministrstvo za kulturo

Pred ministrstvom ostajata izobešeni zastavi Republike Slovenije in Evropske unije, ki predstavljata vse državljane brez razlik, so dodali. "Naš cilj ni deliti, temveč povezovati. Zato želimo, da je ministrstvo prostor kulture, dialoga in spoštovanja za vse, ne glede na njihove osebne okoliščine ali prepričanja." Na umik mavrične zastave je danes v državnem zboru opozorila prejšnja ministrica za kulturo Asta Vrečko. Kot je povedala, je junij mesec ponosa, s tem pa se tudi kaže, da je Slovenija prijazna do vseh državljanov, da ne diskriminira. Snetje mavrične zastave izpred stavbe ministrstva za kulturo razume tudi kot simbolno gesto, da spoštovanje vseh po njenem mnenju ne bo v prvi vrsti vodilo te vlade. Vrečkova je sicer na družbenih omrežjih že včeraj glede umika mavrične in palestinske zastave dejala: "To je vodenje kulturnega, ideološkega boja skrajno desnih in zatiranja vseh drugače mislečih."