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Slovenija

Po štiriletni pavzi se vračajo tritedenske davčne počitnice

Ljubljana, 14. 07. 2026 20.01 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Manca Turk
Finančna uprava (fotografija je arhivska)

Konec meseca se za podjetnike začenjajo tritedenske davčne počitnice. Finančna uprava jih uvaja po nekajletnem premoru. Za koga vse veljajo in katere obveznosti ostajajo?

Finančna uprava po štirih letih znova uvaja davčne počitnice. Trajale bodo tri tedne, od 27. julija pa do vključno 24. avgusta. Veljale bodo za podjetnike, računovodje in davčne svetovalce.

"Kar se bo lahko prestavilo na kasnejše obdobje po davčnih počitnicah, bomo lahko prestavili. Torej vse nenujne zadeve, ki bi sicer lahko počakale," je pojasnil Stojan Glavač s Fursa. S tem ne bodo škodovale državi ali davčnim zavezancem, dodaja.

Vendar pa zakonsko določene obveznosti ostajajo. Zavezanci morajo tako še vedno plačati davke, oddati obrazce in obračune. Roki in zamudne obresti tečejo normalno, vrata finančne uprave pa bodo tudi v teh počitniških tednih ostala odprta.

"Vse storitve bodo zavezancem na voljo. Tudi klicni center bo dostopen. Zavezanci se lahko obračajo v tem času na finančno upravo in tudi vsi odmerni postopki bodo normalno tekli," zagotavlja Glavač.

Torej davek na promet nepremičnin, na motorna vozila, dediščine in darila. Enako velja tudi za carinske postopke.

fiinančna uprava davčne počitnice

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14. 07. 2026 21.22
Komentar na članek pred tem. Ne razumem zakaj imajo policaji orožje, verjetno zaradi izgleda, če bi bil takrat zdravem tisti voznik takrat ne bi več speljal.
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