Po stotih dneh na oblasti rekordna podpora Šarčevi vladi

Delo Šarčeve ministrske ekipe podpira skoraj vsak drugi vprašani (49,5 %), kar je najvišja podpora kakšni vladi v zadnjih letih. Dobra tretjina (35,9 %) aktualni oblasti nasprotuje, 14 odstotkov in pol (14,5 %) je neopredeljenih.

Na lestvici strank Janševa SDS ostaja krepko v vodstvu

Če bi bile volitve danes, bi zanje glasovalo več kot 17 odstotkov (17,5 %) anketirancev. Na drugem mestu ob rekordni podpori vlade pridobiva tudi Šarčeva LMŠ, ki prepriča vsakega desetega (10,7 %). Tretji so Židanovi Socialni demokrati (9,0 %). Podpora raste tudi nevladnim Šarčevim zaveznikom iz Levice (8,9 %). Peta je Toninova Nova Slovenija (5,2 %). V drugem delu sledijo Erjavčev Desus (4,5 %), Cerarjeva SMC (3,8 %) in Jelinčičeva SNS (3,7 %). Na repu letstvice pa izgubljata Stranka Alenke Bratušek (2,1 %) in neparlamentarna SLS (2,0 %).

Volivcev, ki ne vedo, koga bi izbrali, je skoraj enako kot tistih, ki bi obkrožili najbolj priljubljeno stranko - Janševo SDS (17,7 %). Vsak deseti (9,1 %) ne bi volil nobene od naštetih strank, dva odstotka (2,1 %) pa na vprašanje nista želela odgovoriti.