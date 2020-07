Po stotih letih Narodni dom v Trstu nazaj v last slovenske manjšine v Italiji

Predsednika Slovenija in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella, bosta pred slovesnostjo v Trstu položila vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskim obeležjem na bazoviški fojbi, čemur nekateri slovenski zamejci nasprotujejo, napovedani so bili tudi protesti.

Pahor in Mattarella bosta sicer danes Narodni dom tudi skupaj obiskala in se vpisala v zlato knjigo. Tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, ki je bil kot otrok priča požaru, pa bosta izročila najvišji državni odlikovanji obeh držav.

Pahorja bosta spremljala zunanji minister Anže Logar in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, Mattarello pa zunanji minister Luigi Di Maio, notranja ministrica Luciana Lamorgese in minister za univerze in znanstveno raziskovanjeGaetano Manfredi.

Dogodki bodo zaradi pandemije potekali brez množične udeležbe, po odhodu obeh predsednikov pa popoldne pred Narodnim domom pripravljajo manjšo slovesnost, na katero so "vabljeni vsi, ki jim je Narodni dom pri srcu".

Pripadniki italijanskih fašističnih in nacionalističnih skupin so 13. julija 1920 napadli in požgali Narodni dom. Še isti dan so se znesli tudi nad 21 drugimi slovenskimi in slovanskimi ustanovami v Trst.