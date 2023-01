Je umor 34-letnika povezan s Kavaškim klanom?

Policija o podrobnostih preiskave molči. A 34-letnik naj bi bil s klanom v sporu skupaj z Danijelom Božićem , ki so ga konec leta 2019 našli mrtvega. Ta naj bi domnevni vodji slovenske celice klana Klemnu Kadivcu ukradel večjo količino droge, vredne milijon in pol evrov.

Petkov popoldan na ljubljanskem Viču so prekinili streli, podlegel jim je 34-letnik. V avtomobilu sta se nahajala tudi njegova dva otroka, eden je star le nekaj mesecev. Naslednji dan se je na Tik Toku pojavil bojda opozorilni posnetek s fotografijo umorjenega in pripisom, da "Kavaški klan ne odpušča". V ozadju je igrala pesem, ki govori o likvidacijah in mafijskih obračunih.

Umori in mučenja Kavaškega klana že leta pretresajo Srbijo in Črno Goro, v teh dneh pa tudi Turčijo – na dan so prišle nove fotografije mučenja člana rivalskega Škaljarskega klana.

Kadivec naj bi kot vodja slovenske celice po ocenah tožilstva zaslužil več milijonov. Brutalnost klana je dokazalo odkritje tako imenovane hiše groze v Srbiji pred dvema letoma. "Najdenih je bilo veliko dokazov, sledi DNK, te ljudi so mučili, klali in jih mleli v velikem industrijskem stroju za predelavo mesa," je takrat pojasnil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Mučili so tudi člana rivalskega Škaljarskega klana, ki so ga septembra 2020 ugrabili v Istanbulu, nato pa ubili in domnevno zakopali na vrtu vile pripadnika Kavaškega klana. Med prekopavanjem vrta so turški policisti odkrili trupla treh žensk, domnevno preprodajalk drog. V skorajda že 10-letni krvavi vojni med obema klanoma je bilo umorjenih že vsaj 50 ljudi. Nekoč sicer ista hudodelska združba, ki se je nato razcepila na dva klana, izvira iz Črne gore.

14 domnevnim članom slovenske celice kavaške združbe trenutno sodijo v Ljubljani, a se je tudi na današnjem naroku zapletlo. Zagovorniki so namreč zahtevali izločitev ene izmed porotnic. Kot trdijo, zaradi 30 let dela v Policiji ne more biti nepristranska. Sodnik je nato narok prekinil.