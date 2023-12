Po streljanju v Pragi se vrstijo izrazi sožalja politikov, tudi slovenskih

"Družinam žrtev in vsem, ki jih je ta tragedija prizadela, izrekamo najgloblje sožalje," je MZEZ zapisalo v objavi na omrežju X in izrazilo zgroženost nad "brutalnim streljanjem". Ob tem je ministrstvo izrazilo tudi solidarnost Slovenije s prebivalci Češke.

"Pretresena nad nesmiselnim nasiljem, ki je danes v Pragi terjalo več življenj," je medtem dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zapisala na omrežju X in družinam žrtev in češkemu narodu izrazila najgloblje sožalje. Dodala je, da jim EU stoji ob strani in žaluje z njimi.

Solidarnost s Čehi so med drugim izrazili tudi v Parizu, Rimu, Berlinu, Madridu, Kijevu in Washingtonu. Francoska premierka Elisabeth Borne je v parlamentu dejala, da je po telefonu govorila s češkim predsednikom Petrom Pavlom ter mu izrazila podporo in solidarnost.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je svojemu češkemu kolegu Petru Fiali poslala sporočilo, v katerem je izrekla globoko sožalje družinam žrtev, so sporočili z njenega urada. V sporočilu je Meloni izrazila tudi "bližino ranjenim in vsem prebivalcem Češke" ter obsodila "vse oblike nasilja, fanatizma in terorizma". Poudarila je še, da se je Evropa dolžna odzvati in okrepiti instrumente za zagotavljanje varnosti svojih državljanov.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je prav tako izrazila pretresenost nad napadom. Na omrežju X je zapisala, da je v mislih z žrtvami in ranjenimi. "Vsa naša solidarnost in sočutje sta v tem težkem času namenjena našim češkim sosedom in prijateljem," je dodala.

Sožalje sta na omrežju X izrazila tudi španski premier Pedro Sanchez, ki je dejal, da je pretresen nad "grozljivimi novicami iz Prage", in pa ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Nedolžni ljudje so bili ubiti in ranjeni," je zapisal in ranjenim zaželel čimprejšnje okrevanje.

Bela hiša pa je sporočila, da ameriški predsednik Joe Biden in njegova soproga Jill molita za družine umrlih in za vse, ki jih je dogodek prizadel. Ob tem sta napad obsodila kot "nesmiselno dejanje", je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre.

Oborožen moški je danes na filozofski fakulteti Karlove univerze v središču Prage ubil najmanj 15 ljudi, ranil pa še najmanj 24. Češki notranji minister Vit Rakušan je za češko televizijo ČT potrdil, da je strelec mrtev.