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Slovenija

Po suhem oktobru preobrat: največ padavin na vzhodu

Ljubljana, 29. 10. 2026 10.09 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Dež

Po večinoma suhem zaključku oktobra se v nedeljo vračajo padavine. Te bodo vztrajale do torka, največ jih bo predvidoma na vzhodu Slovenije, medtem ko bi lahko jugozahod ostal skoraj brez dežja.

Nevihtni oblaki
Nevihtni oblaki
FOTO: Bobo

Kot so zapisali na Arsu, smo v teh dneh pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. "Zaradi anticiklonalnega kroženja zraka k nam pri tleh z vzhodnimi vetrovi doteka razmeroma vlažen zrak, v višinah pa prevladujejo vetrovi severnih smeri. Zmerno do pretežno oblačno vreme s temperaturami blizu dolgoletnega povprečja bo vztrajalo do vključno sobote," so dodali na agenciji. 

Na Primorskem je že zapihala burja. Tam bo tudi v naslednjih dneh več jasnine, temperature pa bodo nekoliko višje kot v notranjosti države.

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Padavine od nedelje do torka, največ na vzhodu

V noči na nedeljo nas bo predvidoma od severovzhoda doseglo odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka. Hkrati se bo nad Sredozemskim morjem poglabljalo ciklonsko območje, pod vplivom katerega se bodo v nedeljo predvsem v notranjosti Slovenije začele pojavljati občasne padavine, so sporočili z Arsa. Te bodo predvidoma vztrajale do torka, ko bodo postopoma oslabele. Vse dni bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zmerna burja.

Dež
Dež
FOTO: iStock

Če smo bili ob preteklih padavinskih dogodkih vajeni, da je največ padavin padlo na zahodu države, se v začetku novembra obeta nekoliko drugačna razporeditev padavin, saj jih bo kot kaže več na vzhodu, sporočajo na agenciji. "Večinoma bo šlo za rahle padavine, vendar modelski izračuni kažejo, da bi lahko na vzhodu države do vključno torka padlo okoli 20 mm padavin. Proti zahodu bo padavin vse manj, najmanj pa jih pričakujemo na jugozahodu, kjer bi lahko ostalo celo povsem suho," so dodali. 

Meja sneženja se bo predvidoma spustila do nadmorske višine okoli 1000 m.

Kot trenutno kaže, pa bo druga polovica prihodnjega tedna večinoma suha, a dokaj hladna.

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