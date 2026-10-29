Po suhem oktobru preobrat: največ padavin na vzhodu

Nevihtni oblaki FOTO: Bobo

Kot so zapisali na Arsu, smo v teh dneh pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. "Zaradi anticiklonalnega kroženja zraka k nam pri tleh z vzhodnimi vetrovi doteka razmeroma vlažen zrak, v višinah pa prevladujejo vetrovi severnih smeri. Zmerno do pretežno oblačno vreme s temperaturami blizu dolgoletnega povprečja bo vztrajalo do vključno sobote," so dodali na agenciji. Na Primorskem je že zapihala burja. Tam bo tudi v naslednjih dneh več jasnine, temperature pa bodo nekoliko višje kot v notranjosti države.

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Padavine od nedelje do torka, največ na vzhodu

V noči na nedeljo nas bo predvidoma od severovzhoda doseglo odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka. Hkrati se bo nad Sredozemskim morjem poglabljalo ciklonsko območje, pod vplivom katerega se bodo v nedeljo predvsem v notranjosti Slovenije začele pojavljati občasne padavine, so sporočili z Arsa. Te bodo predvidoma vztrajale do torka, ko bodo postopoma oslabele. Vse dni bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zmerna burja.

Dež FOTO: iStock