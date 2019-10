Po sumu o ponarejanju dokumentov zdaj še nevarno početje na avtocesti

Kot smo poročali v začetku meseca, so celjski kriminalisti po naših informacijah ovadili tri odgovorne osebe v družbi Žonta, ker naj bi se na Darsov javni poziv za odstranjevanje ovir z avtocest in hitrih cest prijavili s ponarejeno dokumentacijo. Po naših podatkih gre za lastnika Sama Feštajna , njegovega brata Boštjana Feštajna in Karmen Ponikvar, ki naj bi bila odgovorna oseba družbe v času, ko so se na razpis prijavili z dvema tovornima voziloma, ki sta bili poškodovani, nevozni in tehnično neizpravni.

Jasno je, da je početje, vidno na posnetku, izredno nevarno za vse, ki so takrat bili na avtocesti. Pravila so jasna – v Žonti ne smejo sami ustavljati tovornih vozil. Na Darsu pravijo, da je takšno početje prepovedano, zelo nevarno in neprimerno in bodo zato posnetek predali policiji.

Kot so za 24UR takrat potrdili na PU Celje, pa preiskava z vloženimi ovadbami še ni zaključena. "V omenjeni zadevi še vedno zbiramo obvestila za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenje poslovnih listin. Prav tako smo dobili naznanitve določenih nepravilnosti še za eno podjetje, kjer prav tako zbiramo obvestila v smislu uradno pregonljivega kaznivega dejanja," so takrat povedali.

Celjski kriminalisti so po naših informacijah že trikrat v zadnjih tednih obiskali Dars in zbirajo informacije ter opravljajo razgovore. Neuradno preverjajo tudi, ali je morda kdo na Darsu soodgovoren za podpis pogodb, ki naj bi temeljile na ponarejeni dokumentaciji. To, ali bo kot osumljenec obravnavan tudi kdo od odgovornih na Darsu, naj bi bilo znano že v kratkem. V podjetju so nam sicer potrdili, da so kriminalisti obiskali pristojnega področnega direktorja in vodjo pravne službe, a da jim dokumentacije še niso predali. "Dokumentacijo, ki bi jo morebiti potrebovali, jim bomo posredovali, če prejmemo pisno zaprosilo," so zapisali. In da želijo, da policija zadevo razišče do konca.

Dars do tega trenutka (še) ni ukrepal

Na Darsu smo danes preverili tudi, ali so kakšno od pogodb, sklenjenih z Žonto, že prekinili. Sporočili so, da ne, ker še niso bili podani utemeljeni razlogi. Sicer so zaprosili celjsko tožilstvo za vpogled v spis, a jim tam vpogleda ne dovolijo. "Napisali so, da še nismo bili zaslišani kot priča in da so zato ocenili, da bi naš vpogled v spis lahko negativno vplival na zadevo," so pojasnili.