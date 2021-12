Po švedsko zima pomeni toploto

Če je smučanje najboljši način, da človek porabi svoj čas … Če je res, da zima oblikuje naš značaj in iz nas potegne najboljše ... In če zima ni letni čas, pač pa način življenja … Potem potrebujemo bundo iz dežele NÔRT.

Smučarsko. Zimsko. Ali eno ali drugo ali pa naj bo to oboje. Zima je poseben čas. Če dobro pomislimo, kadar gremo po nekaj, kar res potrebujemo … Si kdaj vzamemo več časa, kot takrat, ko izbiramo bundo?

icon-expand

Kaj je bunda? Ok, za nas, ki imamo radi kakovost in lepoto, je lahko iskanje bunde sprehod po topli in v les napravljeni trgovini NÔRT v ljubljanskem BTC. J.Lindeberg. Peak Performance. Tu bi se lahko ustavili, ti dve imeni že sami po sebi pomenita veliko. Ampak to še ni odgovor na vprašanje: Kaj je bunda? V Indiji to pomeni puščico in korenine drevesa. Tako kot J.Lindeberg in Peak Performance predstavljata korenine, ki nas pripenjajo v zimo. In tisto posebno, malo zabrisano hitrost, s katero na smučeh drvimo skozi belino. Kdo je bolj v naravi, kdo je bolj njen del, kdo je hitrejši? Ampak, kaj je bunda? Od kod ta beseda? Bi verjeli, da ko se sprehodite skozi deželo zime NÔRT, da iščete ovčji plašč madžarskih kmetov, v katerem je vezeno usnje oblečeno navzven? Ja, to je bunda. No, včasih se ji je reklo tako. Danes je to švedska beseda.

icon-expand

Peak Performance Dva prijatelja, smučarska učitelja, sta se nekoč na sedežnici peljala skozi švedsko zimo v Åreju in tega takrat zagotovo nista vedela. Vedela pa sta, da obožujeta smučanje in da doslej še nista našla oblačil, na katere bi bila nora. Oblačil, v katerih bi lahko ostala še malo dlje v Åreju. Tista vožnja s sedežnico je spremenila naš pogled na zimo. Bila sta dovolj nora, da je nastal Peak Perfomance. Nekaj, kar naj bi bilo zanju in par njunih prijateljev, je spremenilo naš odnos do zime. Peak pomeni vrh in vrhunec, Performance nastop. Če sestavimo skupaj, dobimo tisto, kar hočemo imeti na sebi pozimi. Nekaj, v čemer se bomo počutili dobro, varno in nam bo toplo. Ko bomo samo rekli »Pojdimo smučat.« In če nismo smučarji, bomo dejali »Pojdimo na sneg, tam je toplo.« Peak Performance je … Dokler ne občutiš največ od tistega, kar je že dovolj. Ko »dovolj« nikoli ni dovolj in je tako dobro, da si ne želiš odnehati! Če za vas dobro pomeni boljše, je vaše boljše lahko najboljše; tudi vaše najboljše postane odlično. Ko si najboljši, čeprav si doslej mislil, da nisi. Tako je to, ko si v zimi in pomisliš na tisto, v čemer si. Peak Performance. Åre. Sedežnica. Vizionarja. Dolg lok kakovosti, iz Skandinavije k nam, v Alpe. Pri nas ta beseda tako dobro zveni. Konec koncev je bilo Peak Performance podjetje, ki so ga ustanovili smučarji – ljudje, ki so si bolj kot karkoli drugega želeli smučati ali ves čas živeti zimo. Ko iz nas pride najboljše. Greje. Podarja nam samozavest. Vemo, da smo najbolje pripravljeni za vsak zimski korak.

icon-expand

J.Lindeberg Vsako delo je avtoportret osebe, ki ga je opravila. Če svoje delo podpišemo z odličnostjo, potem smo naredili veliko. Odličnost pomeni izredno dobro delati običajne stvari. Tudi napraviti ljudi za zimo, na svoj način. Kaj nastane, ko se človek, katerega oblačila so nosili Bono iz U2, Brad Pitt, Justin Timberlake, Ashton Kutcher, The Killers, in Jane's Addiction, loti smučarije? Presežek. Ne zaradi oblikovalskih nagrad, ki so prišle, ko se je J.Lindeberg zapisal zimi. J.Lindeberg. Švedska. Blagovna znamka, ki navdihuje nekonvencionalne ljudi, da živijo polno življenje. Mednarodna modna hiša, ki povezuje modo in šport in ponuja sofisticirane, drzne in udobne izdelke za sodoben, aktiven življenjski slog. Njihove kolekcije združujejo ustvarjalnost in skandinavsko željo po boljšem – za inovativno modo in oblačila na prostem, ki so trajnostna in dostavljena prek brezhibne izkušnje, osredotočene na stranke. In zima pri njih ni nič drugačna. Ker zima ni letni čas, pač pa način življenja.

icon-expand