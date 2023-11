'Po tednih, ko so z vseh strani prejemali pomoč, so ostali sami s svojimi težavami'

Pomagali so 4064 gospodinjstvom, in sicer 1882 v Savinjski regiji, 1616 v Ljubljani in Gorenjski regiji, 507 v Koroški in Podravski regiji ter 59 v Pomurski regiji. Gospodinjstva so prejela do 5000 evrov.

Karitas je doslej gospodinjstvom razdelil pet milijonov evrov neposrednih finančnih nakazil iz darov posameznikov in podjetij. Razdelili so tudi kupljeno hrano, gospodinjske aparate, vrednostne bone, razvlažilce in nudili psihosocialno pomoč v vrednosti približno 500.000 evrov. Dodatno so razdelili podarjeno hrano v vrednoti nekaj več kot 500.000 evrov. Razdelili so tudi 200 bal sena prizadetim kmetovalcem, je povedal Tomažič.

Generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič je opozoril, da so psihosocialna pomoč in razbremenilni pogovori zelo pomembni, saj so ljudje zdaj "po tednih, ko je k njim z vseh strani prihajala pomoč, ostali sami s svojimi težavami" . V okviru Karitas tako pomoč nudi 12 strokovnjakov na terenu, ki pomoč nudijo tudi preko spleta, ter sodelavci župnijskih Karitas, ki opravljajo laične razbremenilne pogovore s prizadetimi prebivalci.

Doslej so sicer zbrali več kot 7,7 milijona evrov, od tega so 4,2 milijona evrov prispevali posamezniki, podjetja in ustanove 1,6 milijona evrov, 1,4 milijona evrov pa je mednarodnih sredstev. V nabirkah po vseh cerkvah v Sloveniji so zbrali več kot 945.500 evrov.

Tomažič je poudaril, da so hvaležni sosednjim Karitas za finančno in materialno pomoč, posebej pa je izpostavil, da so prejšnji teden iz Bosne in Hercegovine prejeli 58.000 evrov. "Morate vedeti, da smo mi tisti, ki pomagamo Bosni in Hercegovini, zdaj je pa Bosna in Hercegovina pomagala nam," je dejal.

Karitas je ostalo še nekaj več kot 280.000 evrov od donacij, s katerimi bodo pomagali ob novih potrebah, ki se šele kažejo, in okoli 1,4 milijona mednarodnih sredstev, ki so projektna in so namenjena za pomoč v prihodnjih mesecih in letu 2024. Načrtujejo, da bodo s tem denarjem pomagali od 100 do 150 gospodinjstvom v najhujših primerih.

Novembra pričakujejo še državno pomoč, država je namreč obljubila, da bo izplačala 25 odstotkov sredstev iz aplikacije Ajda. Gospodinjstva pa se še vedno lahko obrnejo tudi na centre za socialno delo.

Mnogo ljudi je izgubilo varnost doma

Generalni tajnik Škofijske karitas Celje Matej Pirnat je dejal, da je škoda po poplavah v Savinjski dolini zelo velika, ljudje pa se marsikje še vedno ukvarjajo z osnovnimi sanacijami. Opozoril je, da je negotovost med ljudi zalo velika, saj mnogo ljudi ne ve, kako naj svoje hiše obnavljajo naprej, ob tem pa so izgubili varnost doma, v svojih hišah pa so prestrašeni.

Meni, da so ljudje zdaj začeli zaznavati travme in strahove, ki so jih doživeli ob poplavah. "Najpomembnejša naloga Karitasa je, da smo tem ljudem blizu in da jim pustimo, da povedo svoje zgodbe," je dejal.