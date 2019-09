Po termalne užitke v Terme Paradiso

Terme Paradiso so locirane v Dobovi, na skrajnem jugovzhodnem delu Slovenije, tik ob meji s Hrvaško. Poznane so po edinstveni termalni vodi, ki ima številne pozitivne učinke na celotno telo, odličnem wellnessu in ne nazadnje po dobri hrani, saj izhajajo iz tradicije gostinstva. Že večkrat so bile proglašene za Naj kopališče v kategoriji malih termalnih kopališč v Sloveniji, kot tudi za Naj wellness v kategoriji Turizem – mali. Obiščete jih lahko v vseh letnih časih, saj ponujajo kopanje v notranjih in zunanjih termalnih bazenih in sproščanje v različnih savnah.