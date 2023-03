Do 24. marca bo ZZZS podatke o prostih zdravnikih začel objavljati dnevno

Generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Tatjana Mlakar je uvodoma pojasnila, da ZSSS objavlja podatke o prostih izbranih osebnih zdravnikih, ki še opredeljujejo paciente, glede na podatke, ki jim jih sporočajo izvajalci zdravstvenih storitev. "Podatki so tako točni, kot nam jih natančno sporočajo izvajalci," je pojasnila. ZZZS podatke trenutno objavlja dekadno, jih ažurira trikrat na mesec (10., 20. in 30. v mesecu), najkasneje do 24. marca pa bodo te podatke začeli objavljati dnevno ter jih tudi dnevno pošiljati izvajalcem.

ZZZS je ta teden začel tudi s produkcijsko izvedbo ordinacijskih časov, kar pomeni, da so vzpostavili novo informacijsko platformo, kjer bodo izvajalci zdravstvenih storitev lahko elektronsko, preko spletnega portala ZZZS sporočali podatke o času delovanja ambulant, krajšem obsegu dela zdravnikov, novih prihodih zdravnikov ter odhodih zdravnikov. Gre za žive podatke, zato jih želijo pridobivati dnevno in ažurno, kar bo odgovornost vseh izvajalcev, da bodo te podatke evidentirali.

S tem želijo namreč vedeti, koliko je aktivnih zdravnikov v sistemu, saj podatkovne baze NIJZ in zdravniške zbornice zbirajo podatke z drugačnimi pred dispozicijami, kar je ugotovilo tudi pristojno ministrstvo, podatki pa tudi niso najbolj točni, je povedala Mlakarjeva. Dodala je, da se je ZZZS povezal tudi s programskimi IT hišami, ki zagotavljajo informacijsko podporo delovanja pri izvajalcih zdravstvenih storitev, da skupaj najdejo rešitev, kako bodo nadgradili sistem, saj je treba digitalizacijo in informatizacijo gledati sistemsko - podatki in povezave morajo biti usklajene in povezane z vsemi podsistemi in deležniki znotraj zdravstvenega sistema, kar pomeni, da kakršna koli sprememba samo na strani ZZZS ni dovolj.

Spomnimo

Poročali smo, da so v novoustanovljenem klicnem centru za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema agenti naleteli na težave, saj kot glavno orodje za napotitev ljudi k prostemu zdravniku uporabljajo seznam, ki ga pripravlja ZZZS. A podatki niso posodobljeni vsak dan, zato se je zgodilo tudi, da so predlagali zdravnike, ki pa novih pacientov niso več sprejemali.

Sicer pa je Mlakarjeva pojasnila, da na ZZZS ocenjujejo, da je ustanovitev klicnega centra podvajanje obstoječih klicnih centrov ter da predvsem operaterji nimajo dovolj znanja, ne le o branju podatkovnih baz, ampak tudi o vseh ostalih vsebinah, ki so vezane na poznavanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot je dodala, so edukacijo namreč izvedli eno uro pred vzpostavitvijo klicnega centra, kar na laž postavlja besede zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana, ki je dan pred začetkom delovanja klicnega centra povedal, da so agenti opravili ustrezno izobraževanje.