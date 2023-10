Po toplem dnevu sledi preobrat: zvečer nas bo dosegla hladna fronta

Po podatkih Arsa so termometri po nižinah večjega dela Slovenije že ob sedmi uri zjutraj pokazali 20 in več stopinj. Kar 23 stopinj so izmerili ob morju, le stopinjo manj v Črnomlju. Zelo topel zrak je dosegel tudi mrazišča. V Novi vasi na Blokah je termometer pokazal 18, v Babnem Polju pa 17 stopinj Celzija.