Po tornadu v Kosezah: skoraj vse hiše že imajo strehe

Prizadetim domačinom so že v noči po tornadu takoj priskočili na pomoč gasilci in pripadniki civilne zaščite, ki so se trudili pokriti odkrite strehe s polivinilom. Naslednjega dne pa so jim pomagali pri čiščenju hiš in okolice, saj je tornado izruval tudi precej dreves in zaprl okoliške ceste. Zaradi podrtih stebrov so bili nekaj časa tudi brez elektrike.

Na vremenski postaji Koseze pri Ilirski Bistrici so po podatkih Agencije RS za okolje zaznali najmočnejši izmerjen sunek vetra s hitrostjo 107 kilometrov na uro.