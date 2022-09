Po tragediji v Celju: pomembno je ohranjati človeški stik

Tragična zgodba iz celjske bolnišnice je sprožila številne pobude po izboljšanju sistema, da se takšen nedopusten dogodek ne bi več ponovil. V slovenskem društvu Hospic si že leta prizadevajo ozaveščati o pomenu ohranjanja človeškega odnosa in stika, ki se v dobi digitalizacije vedno bolj odrinja. Ena od pomembnih pravic, ki jo je posamezniku treba zagotoviti, je tudi pravica do slovesa od najbližjih, opozarjajo. Z nami je govorila Magda Žigon, ki so ji med epidemijo v bolnišnici omogočili, da je preživela zadnje dni oziroma noči ob svoji dolgoletni umirajoči prijateljici.