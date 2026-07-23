Po družinski tragediji v Vuhredu za mladoletnika zbirajo donacije

V sredo popoldne je vklenjen v spremstvu dveh policistov pred preiskovalno sodnico v Slovenj Gradcu stopil osumljeni.

Zagovarjati pa se po naših informacijah ni želel niti pred preiskovalno sodnico. Ta je sledila predlogu tožilstva in zanj odredila pripor. Tako zaradi ponovitvene nevarnosti kot tudi zaradi begosumnosti. Osumljeni je namreč že pobegnil, policija ga je s helikopterjem, konjenico in vodniki službenih psov iskala skoraj 24 ur, vse dokler se ni sam vrnil na kraj zločina, kjer so mu odvzeli prostost. Osumljen je kaznivega dejanja umora na grozovit in zahrbten način.

Njun mladoletni otrok je tako čez noč ostal brez obeh staršev. "Majhen kraj smo, poznamo se med sabo, tudi ta mladoletni fant je recimo ista generacija v osnovni šoli kot moj sin, tako da je tudi vsem nam težko," priznava sekretarka RKS-OZ Radlje ob Dravi Katja Črešnik Rac.

Bremena, ki ga otrok nosi v sebi, mu ne moremo odvzeti, lahko pa stopimo skupaj in mu na njegovi nadaljnji poti odvzamemo vsaj del finančnih skrbi, dodaja. Zato zanj zbirajo donacije. "Jaz menim, da se bomo v prihodnje, potem ko se bodo sredstva zbrala, dogovorili s skrbnikom mladoletnega dečka, na kakšen način porabiti ta sredstva, zagotovo pa v njegovo korist."

Vse, ki lahko, pozivajo, da pomagajo po svojih močeh. Donacije za mladoletnega otroka zbirajo na računu Rdečega križa Radlje ob Dravi, namen plačila pa "nov začetek".