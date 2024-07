Po tragični nesreči: opomin, kako pomembna je varnostna razdalja

"Ta tragičen dogodek je opomin, kako pomembno je ostati zbran in osredotočen za volanom, kako pomembno je spremljanje poteka prometa in predvidevanje. In seveda, kako pomembna je varnostna razdalja za preprečevanje nesreč in zaščito življenj," so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP).

V petek, 5. julija, se na hitri cesti proti Novi Gorici zgodila tragična prometna nesreča zaradi neupoštevanja varnostne razdalje v kombinaciji z neprilagojeno hitrostjo in uporabo mobilnega telefona. Nesreča je zahtevala dve človeški življenji in povzročila hude poškodbe. Voznik kombiniranega vozila (s priklopnikom) je namreč trčil v tovorno vozilo, smo poročali.

Varnostna razdalja omogoča voznikom, da imajo dovolj časa za reakcijo v primeru nenadnega zaviranja ali drugih nepredvidenih situacij. Če je razdalja premajhna, se namreč zmanjša čas, ki je na voljo za varno ustavitev vozila, kar povečuje tveganje za nalet in resne poškodbe. Čas ustavljanja je namreč odvisen od reakcijskega časa voznika (običajno med 0,8 in 1,2 sekundi) in zavorne poti. Kako hitro se boste torej ustavili, je odvisno od tega, kdaj boste zaznali oviro in kako hitro boste pričeli zavirati. In seveda, kako hitro se bo ustavilo vaše vozilo.

Varnostna razdalja med vozili na avtocesti je ključnega pomena za varnost vseh udeležencev v prometu. Neupoštevanje zadostne varnostne razdalje je, predvsem v kombinaciji z neupoštevanjem drugih prometnih predpisov in 'motilci' pozornosti, pogosto vzrok za prometne nesreče, ki imajo lahko hude posledice. V zadnjih letih je število prometnih nesreč zaradi neupoštevanja varnostne razdalje zaskrbljujoče visoko. V letu 2023 je bilo kar 15 odstotkov vseh prometnih nesreč na avtocestah posledica premajhne varnostne razdalje. Od teh nesreč je bilo 20 odstotkov nesreč z resnimi telesnimi poškodbami, 5 odstotkov pa jih je bilo smrtnih. Te številke poudarjajo kritično pomembnost upoštevanja varnostne razdalje za preprečevanje nesreč in zaščito življenj, so opozorili na AVP.

Uporaba pravila dveh sekund

Eden najpreprostejših načinov za zagotavljanje zadostne varnostne razdalje je uporaba pravila dveh sekund. Izberite fiksno točko ob cesti (npr. prometni znak ali drevo) in začnite šteti, ko vozilo pred vami preide to točko. Če preštejete vsaj dve sekundi, preden sami prevozite isto točko, ste na varni razdalji. V slabih vremenskih razmerah povečajte to razdaljo na štiri sekunde ali več. Po drugi strani pa je seveda tudi res, da lahko odločen in silovit pritisk na pedalko zavore (ob vseh sodobnih varnostnih sistemih v avtomobilih, kot je na primer ABS, ojačevalnik zavorne sile), tudi precej skrajša zavorno razdaljo (in v skrajnih primerih pomagajo tudi obvoziti oviro). Toda voznik je še vedno ključen dejavnik – zato je pomembna tudi osredotočenost na vožnjo, odsotnost vseh t.i. motilcev pozornosti (mobilni telefon je eden ključnih), opazovanje neposredne okolice, vzvratnih ogledal, ... skratka – nenehno spremljanje poteka prometa pred in z vami, ki vam bo omogočilo predvidevanje in izogib kritičnim dogodkom.

Lahki priklopnik zahteva še daljšo varnostno razdaljo

Vožnja vozila z lahkim priklopnikom, ki je najpogostejša poleti, med potovanji, predstavlja še dodaten izziv pri zagotavljanju varnostne razdalje. Zaradi dodatne teže in daljše zavorne poti je zato nujno potrebno povečati varnostno razdaljo. Priporočljivo je, da razdaljo podvojite v primerjavi z vožnjo brez priklopnika. Posebno še, ko gre za nezaviran priklopnik, svetujejo na AVP.

Nekoliko se spremeni tudi težišče vozila, kar lahko vpliva na stabilnost in zaviranje. Prtljago razporedite enakomerno, težje predmete postavite spodaj in nad osjo priklopnika, da zagotovite stabilnost. Preprečite premikanje tovora med vožnjo z uporabo varnostnih trakov ali mrež.

Pred vsakim potovanjem pa seveda preverite še, ali je priklopnik pravilno in varno pritrjen ter ali delujejo vsi svetlobni signali. Za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo, je na avtocesti omejitev hitrosti 100 km/h, na cestah izven naselja 90 km/h.

Bodite pozorni tudi na:

Prilagoditev hitrosti: Vozite v skladu s predpisanimi omejitvami hitrosti in jih prilagodite trenutnim razmeram na cesti, kot so dež, megla ali povečana gostota prometa.

Redno preverjanje ogledal: Pogosto preverjajte vzvratna in stranska ogledala, da ste vedno seznanjeni z dogajanjem za vašim vozilom.

Izogibanje agresivni vožnji: Agresivno pospeševanje, zaviranje in prehitevanje povečujejo tveganje za nesreče. Ostanite mirni in vozite defenzivno.

Vsekakor je pomembna tudi skrb za tehnično brezhibnost vozila

Na čim krajšo zavorno pot seveda vpliva tudi tehnična brezhibnost vozila. Ključnega pomena so seveda zavore, zato se ob vsakem najmanjšem sumu na slabše delovanje, čim prej oglasite pri vašem mehaniku. Ustrezen tlak v pnevmatikah je zagotovo pomemben, zato ga preverjajte približno enkrat mesečno (pravilen tlak lahko enostavno razberete v posebni nalepki na notranji strani B ali C stebrička), ravno tako kot ustrezna globina profila (dezena). In še - za stabilnost med zaviralnim manevrom so ključnega pomena tudi brezhibni blažilci in ustrezno nastavljena optika podvozja. O pravilnem položaju za volanom (ki vam omogoča tudi polno moč pritiska na pedalko zavore), delujočih in čistih svetilih ter čistih steklih, pa skoraj nima več pomena (spet) govoriti, so spomnili.

Pomembnost psihofizične kondicije in počitka

Vozniki morajo biti psihofizično pripravljeni na vožnjo, kar vključuje ustrezen počitek in zbranost. Vozite le, če ste spočiti, in si med daljšimi potovanji privoščite redne odmore. Zadostno zbranost pa lahko še najbolj moti (mobilni) telefon, ki odvrača pozornost od vožnje tudi ob uporabi prostoročnega sistema. Na osredotočenost pa lahko vpliva tudi preglasna glasba, sprehajanje po menijih sodobnih zaslonov na dotik v avtomobilu, prehranjevanje za volanom, ...

Sicer pa je po podatkih nemškega avtomobilskega kluba ADAC utrujenost vzrok za približno 25% vseh prometnih nesreč na avtocestah. Zato je pomembno, da se ustavite na vsaki dve uri vožnje in se razgibate ter osvežite.

Ne pozabite:

manj kot 5 ur spanja na noč, kar za 4,5-krat poveča verjetnost za udeležbo v prometni nesreči.

če ste budni več kot 24 ur, delate podobne napake, kot če bi imeli v krvi 1,0 g/l alkohola.

tudi z vožnjo ponoči kar 5- do 6-krat bolj tvegate udeležbo v prometni nesreči.

Z upoštevanjem teh nasvetov in pravil lahko vsi skupaj prispevamo k večji varnosti na cestah in zmanjšanju števila prometnih nesreč. Varnostna razdalja je ena najpomembnejših preventivnih ukrepov, ki jih lahko voznik sprejme, zato jo vedno upoštevajte in prilagodite glede na razmere na cesti, pravijo na AVP.