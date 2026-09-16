Po tragični nesreči: tovorno vozilo več kot šest ur v odstavni niši

27. avgust, popoldne, ob 16. uri in 30 minut se je zgodila nesreča. Takrat so policisti ugotovili, da je makedonski voznik avtomobila z desnim delom vozila najprej oplazil odbojno ograjo ter nato silovito trčil v levi del priklopnega vozila. Tega je tam – kot ugotavljajo policisti, sicer pravilno ustavil voznik tovornega vozila. Ta je upravičeno zapeljal v odstavno nišo in tam vozilo tudi parkiral zaradi okvare.

A kasneje se je izkazalo, da je tam stal več ur, kar pa ni po pravilih. Darsova pogodbena avtovleka bi ga morala odpeljati najkasneje v 45 minutah po klicu. Pa ga ni, ker naj bi voznik naročil svojo vleko, nadzornik, ki ga je kar dvakrat obiskal, pa mu je to dovolil. Tudi to naj bi Dars preiskoval v internem nadzoru. Pred kamero niso utegnili, pisno pa skopo, da so ugotovitve internega nadzora posredovali policiji. In da jih podrobneje ne morejo komentirati. Pa tudi morebitne odgovornosti ne. Prav tako ne povedo, kako bodo zdaj ukrepali.

Zakon o cestah določa, da lahko tovorna vozila odpelje le avtovleka, ki ima pogodbo z Darsom. Tudi s policije pisno – da je preiskava vzroka nesreče zaključena. In še, da je makedonski voznik osumljen kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Pa tudi – ugotovljeno je pa bilo, da otroci na zadnjem sedežu niso bili pripeti z varnostnim pasom.

In da še zbirajo dokaze o tem, ali bodo sankcionirali Darsovega zaposlenega. Gre le za prekršek. Po Zakonu o cestah bi moral namreč poskrbeti, da se odstranijo vse ovire, ki bi lahko kakorkoli ogrožale varnost prometa. Torej tudi ta tovornjak.

Neuradno še to – voznik je bil utrujen, vzrok nesreče je bil, da je med vožnjo zaspal. Zato – ne glede na tovornjak, ki je stal v odstavni niši, je bila, kot kaže, nesreča žal neizogibna.