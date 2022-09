Po treh letih končno 'normalno' šolsko leto

Za skoraj 195.000 učencev in okrog 79.000 dijakov se je začelo novo šolsko leto, ki se po treh neobičajnih šolskih letih, zaznamovanih z epidemijo, vrača v ustaljene tirnice. Pouk bo potekal v razredih, kjer stroka priporoča prezračevanje. Prvič je šolski prag prestopilo 20.797 prvošolcev.

Letošnja generacija šolarjev novo šolsko leto začenja brez omejitev, ki so veljale med epidemijo covida-19. Kljub temu ostajajo določeni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Stroka priporoča redno prezračevanje šolskih prostorov in samotestiranje v domačem okolju. Slednje priporoča učencem s simptomi okužbe z novim koronavirusom in tistim, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Za posameznika je na mesec na voljo deset brezplačnih testov za samotestiranje, ki jih lahko prevzamejo v lekarnah. Da bodo učenci "šolsko leto začeli in zaključili v šoli" jih je minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič zaprosil, naj upoštevajo ukrepe in priporočila. Papič se je danes udeležil sprejema prvošolčkov na ljubljanski osnovni šoli Vič.

Prvi dan šole je vedno znova priložnost, da se voznike, otroke in starše spomni na pomembnost varnega in odgovornega obnašanja na cesti, ki otrokom omogoča varno pot v šolo. Ministra za notranje zadeve in za infrastrukturo, Tatjana Bobnar in Bojan Kumer, sta opominjala na varno pot v šolo in pozdravila šolarje ob vstopu v Osnovno šolo Sostro.