Po treh letih se vračajo poleti v Helsinke, z novo linijo tudi v Atene

V januarju in februarju je prek ljubljanskega letališča potovalo 122.808 potnikov, 62 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. "V poletni sezoni, ki nastopi konec marca, pričakujemo nadaljevanje trenda rasti potnikov, na račun povečevanja povpraševanja, boljše zasedenosti letal in okrepljene mreže letov," so sporočili.

"Veselimo se ponovne vzpostavitve letov v Helsinke in nove povezave v Atene. Priljubljeni turistični destinaciji kot pomembni letalski vozlišči širita tudi možnosti naših potnikov za nadaljevanje potovanj na Bližnji vzhod in v Azijo. Dobrodošla pridobitev bo tretji dnevni let Lufthanse v Frankfurt in druge okrepitve frekvenc, ki bodo povečale število razpoložljivih sedežev na letih z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana," je pred nastopom poletne sezone dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Ob tem so z Brnika sporočili, da napovedi letenja na počitniške destinacije kažejo tudi na pestro ponudbo čarterskih letov. Med njimi bodo ponovno najbolj priljubljene destinacije na grških otokih, v Egiptu, Turčiji in Španiji. Pri slednji bo na voljo tudi razširjena ponudba letov, ki bodo Slovenijo povezovali z Vittorio, Santiagom di Compostea, Barcelono, Sevillo in Girono.