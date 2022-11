Prvi gospod se bo odrekel nadomestilu in nadaljeval s svojimi posli

Če je soprog nove predsednice na vprašanje, ali bo po dolgi in naporni kampanji čas za počitek, včeraj odvrnil: "Jutri je delovni dan," je danes sporočil še, da za čas ženinega predsedovanja ne bo opustil svojih poslov in da posledično tudi ne bo prejemal 20 odstotkov plače predsednika republike, za kar bi se lahko odločil. Predsednikova plača je uvrščena v najvišji, 65. plačni razred, in znaša okoli 6000 evrov bruto, kar pomeni, da predsednikov partner, ki prekine delovno razmerje, lahko prejema okoli 1200 evrov mesečno.

"Zakaj ni to določeno? Kaj pa, če nimaš partnerja? Če pogledamo dr. Drnovška, to ni vedno nujno, da je temu tako, in se to sproti prilagaja," pravi strokovnjakinja za protokol Bojana Čuk. Nič ni narobe, če partner ne želi, ni vešč ali ne more opravljati takšne vloge, zato je povsem v rokah nove predsednice in njenega moža, kako se bosta odločila, kje vse jo bo spremljal. Čeprav je partner, ki je vešč protokolarnega obnašanja, po besedah sogovornice za državo vrhunska kombinacija. "To je lahko zelo pomembna vloga, ker je družabno življenje sestavni del obveznosti, a je treba poudariti, da mora biti stališče usklajeno s politiko in stališči Republike Slovenije," dodaja Čukova.