PRENOS V ŽIVO: Bomo dobili še dva presejalna programa za odkrivanje raka?

V Sloveniji imamo tri zelo učinkovite državne presejalne programe – Zora, Dora in Svit, kot kaže, pa bomo v prihodnosti dobili še dva presejalna programa, ki bosta namenjena zgodnjemu odkrivanju raka pljuč in raka prostate. Kako daleč smo z vzpostavitvijo dveh novih programov, pojasnjujejo na današnji novinarski konferenci, ki jo prenašamo v živo na 24ur.com.

Nekatere oblike rakov so namreč še vedno v slabšem položaju, saj jih je težje odkriti, zato bolniki na zdravljenje prihajajo že v napredovalih stadijih, ko so možnosti za učinkovito ozdravitev bistveno slabše. Trenutni trije presejalni programi so zelo dobri in učinkoviti, Slovenija pa je z njimi lahko za vzor marsikateri evropski državi. Za uspešnost programa je ključno, da je udeležba vsaj 70-odstotna. Ta prag na Zori in Dori v Sloveniji že dosegamo, drugače pa je pri Svitu, kjer je povprečje okoli 63 odstotkov, eden od glavnih razlogov za nižjo odzivnost pa je ta, da so v program Svit vključeni tudi moški, ki pa se praviloma slabše odzivajo na pozive, ker naj bi bili moški manj zavzeti za skrb za lastno zdravje.

V Sloveniji obstajajo trije presejalni programi za zgodnje odkrivanje raka: ZORA – zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu DORA – zgodnje odkrivanje raka dojk SVIT – zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki.

icon-expand Rak pljuč je drugo najpogostejše rakavo obolenje na svetu glede pojavnosti in najpogostejše glede smrtnosti. FOTO: Adobe Stock

Znanstveniki razpravljajo tudi o strokovni utemeljenosti širitve presejalnih programov na raka požiralnika in želodca.

Podatki razkrivajo, da je odstotek sodelujočih moških v primerjavi z ženskami nižji za od osem do deset odstotkov, to pa je bilo treba upoštevati tudi pri pripravi in izvajanju prihajajočih dveh programov, kjer bodo moški edina (odkrivanje rakavih sprememb na prostati) oziroma ključna (rak pljuč) skupina prebivalstva. Več o tem bodo predstavili na današnji novinarski konferenci Zveze slovenskih društev za boj proti raku in Onkološkega inštituta Ljubljana ob začetku 40. tedna boja proti raku, na kateri bodo med drugim spregovorili tudi o odzivu Slovenije na prenovljena priporočilo Sveta EU za presejanje. Konferenco bomo prenašali tudi na 24ur.com, zato vabljeni k spremljanju ob 11.30.

Zelo velika umrljivost tudi zaradi pozne diagnoze Rak pljuč je drugo najpogostejše rakavo obolenje na svetu glede pojavnosti in najpogostejše glede smrtnosti. V Sloveniji je po pogostnosti na tretjem mestu in za to boleznijo zboli več kot 1400 ljudi letno. V zadnjih letih incidenca tega raka pri moških rahlo narašča, medtem ko pa pri ženskah močno narašča. Od okoli 1400 odkritih primerov jih letno kar 1200 umre. Namreč, skoraj polovica bolnikov ima ob postavitvi diagnoze razsejano ali metastatsko obliko. Po zadnjih podatkih iz registra raka je petletno preživetje bolnikov pri okoli 20 odstotkih.

icon-expand Rak prostate je najpogostejši rak pri moških v Evropi in tudi pri nas. FOTO: Adobe Stock

Žal vsak rak ni primeren za presejalni program. Kot poudarjajo strokovnjaki, tudi, če ima potencial za presejanje, ni nujno, da za to obstaja primerna tehnologija. To velja na primer pri raku jajčnikov.