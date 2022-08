Jernejev kanal, ki leži tik ob krajinskem parku Sečoveljske soline in v katerem je na desetine na črno privezanih plovil, bodo po tridesetih letih degradacije končno sanirali. Odgovornost za čiščenje sta si lokalna skupnost in ministrstvo za okolje dolga leta podajali, zdaj pa bodo kanal povsem očistili in v njem zgradili skoraj 1200 metrov dolg most z urejenimi komunalnimi privezi.