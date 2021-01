Narava je letos poskrbela za veselje vinogradnikov in vinarjev, saj so nizke temperature omogočile ledeno trgatev. Pri Jamnikovih v Svečini so jo imeli zjutraj. Skrbno so pobrali vsak grozd, iz katerega bo z veliko znanja nastalo ledeno vino, ki velja za vrhunec pridelave grozdja in vina.