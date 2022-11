Po trojnem referendumu sledi štetje glasov po pošti

Volivci so na nedeljskem referendumskem glasovanju prižgali zeleno luč zakonom o vladi, o RTVS in o dolgotrajni oskrbi. Spremembe zakona o vladi je po delnih neuradnih izidih podprlo 56,65 odstotka volivcev, proti jih je glasovalo 43,35 odstotka. Za uveljavitev sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi je glasovalo 62,22 odstotka volivk in volivcev, proti pa glasovalo 37,77 odstotka. Novelo zakona o RTVS je podprlo 62,80 odstotka volivcev, proti jih je glasovalo 37,20 odstotka.

Čez teden dni bodo prišteli še glasove, prispele po pošti iz tujine. Uradni izid referenduma pa bo glede na rokovnik DVK predvidoma znan šele januarja, saj morajo zaradi ugotavljanja kvoruma, potrebnega za zavrnitev zakonov, ugotoviti še število volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja.

Ker so se volivci na vseh treh referendumih večinsko izrekli za uveljavitev zakonov, ugotavljanje potrebnega zavrnitvenega kvoruma sicer ni več relevantno. V koaliciji tako pričakujejo, da bo Državna volilna komisija uradne rezultate potrdila že prej, kar bi bilo zlasti pomembno v primeru sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi, ki uporabo osnovnega zakona z začetka leta 2023 prestavlja na začetek leta 2024.

V koaliciji so sicer prepričani, da so volivci s podporo zakonom na nedeljskih referendumih izrekli zaupnico vladi in nezaupnico opoziciji. V SDS, pobudnici referenduma, pa so ob rezultatih ocenili, da so bili volivci zavedeni in da se niso celoti zavedali vsebine svojih odločitev.

Za potrditev zakonov v vseh volilnih enotah, najbolj prepričljivo v volilni enoti Postojna

Uveljavitev treh zakonov, o katerih se je v nedeljo odločalo na referendumih, so volivci sicer podprli v vseh volilnih enotah. Delež tistih, ki so glasovali za zakone, je bil najvišji v volilni enoti Postojna, najnižji v volilni enoti Ptuj, kjer je šlo najbolj na tesno pri spremembah zakona o vladi; 50,85 odstotka jih je bilo za, 49,15 odstotka proti.

Med 88 volilnimi okraji je bil Koper I tisti, kjer je bila podpora zakonom najbolj prepričljiva; pri noveli zakona o RTVS in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi je dosegla 80 odstotkov, pri spremembah zakona o vladi pa 75 odstotkov.

Okraj, kjer so uveljavitvi zakonov najbolj nasprotovali, pa je Ribnica-Dobrepolje, kjer je proti uveljavitvi sprememb zakona o vladi glasovalo 63,36 odstotka, proti uveljavitvi sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi 58,82 odstotka, pri noveli zakona o RTVS pa bilo volivcev, ki so glasovali proti, 59,63 odstotka.