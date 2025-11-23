Po ujmi so ostali odrezani od volišč, zato so v Kožbani uredili začasno

V Državni volilni komisiji (DVK) si prizadevajo, da bi glasovanje čim bolj nemoteno potekalo tudi v vasi Kožbana, kjer je po nedavnih neurjih del volivcev odrezan od svojega matičnega volišča. Kot je povedal direktor službe DVK Igor Zorčič , je tudi tam omogočena volilna udeležba vsem, ki bi želeli glasovati.

Iz civilne zaščite Brda so sporočili, da je bilo začasno volišče za prebivalce prizadetih območij v Kožbanskem kotu organizirano v župnišču v Kožbani, kjer je bilo mogoče glasovati med 12.15 in 14. uro. "Tu je imelo možnost glasovati 57 volilnih upravičencev, od tega jih je glas oddala več kot polovica," so sporočili.

Začasno volišče so omogočili Okrajna volilna komisija, Občina Brda in Civilna zaščita Občine Brda.

Ob tem so sporočili še, da dela na plazoviščih potekajo tudi danes.