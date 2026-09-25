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Po ukinitvi subvencij Leapmotor ohranja dostopnost avtomobilske elektrifikacije z Leap+ bonusi za svoja vozila

Ljubljana, 25. 09. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Leapmotor

Z ukinitvijo državnih subvencij za nakup električnih vozil se je spremenila tudi nakupna računica za vse, ki razmišljajo o prehodu na električni pogon. Ob novih razmerah na trgu postajajo še pomembnejši cena vozila, njegova oprema, tehnologija in možnosti financiranja. Med novimi ponudbami je Leap+ bonus, s katerim je znamka Leapmotor za svoje modele pripravila posebne nakupne ugodnosti.

Leap+ bonus prinaša dodatne ugodnosti pri nakupu modelov Leapmotor

Ob upoštevanju Leap+ bonusa in ob koriščenju Leapmotor financiranja so kupcem trenutno na voljo ugodnejše akcijske cene izbranih modelov. Ponudba zajema modele različnih velikosti in namembnosti, od kompaktnega T03, do večjih SUV modelov B10 in C10.

Leapmotor T03 Design BEV 70 kW / 95 KM je tako na voljo za 13.990 evrov, B10 Design BEV 160 kW / 218 KM za 26.990 evrov, različica B10 HIBRID EV pa za 23.990 evrov. C10 Design BEV in C10 HIBRID EV sta na voljo za 30.990 evrov.

Leapmotor

Pri modelih B10 in C10 je mogoče izbrati med popolnoma električnim pogonom in različico HIBRID EV, ki uporablja tehnologijo podaljševalnika dosega (Range Extender). Ta združuje električni pogon z vgrajenim bencinskim motorjem, ki proizvaja električno energijo za napajanje pogonskega sistema. Takšna zasnova omogoča več fleksibilnosti pri daljših poteh, saj kupec ni odvisen izključno od polnjenja baterije.

Ko je pomembna celotna vrednost avtomobila

Po ukinitvi subvencij je pri nakupu električnega avtomobila še bolj pomembno gledati ponudbo kot celoto. Končna cena je pri odločitvi za nakup seveda pomemben dejavnik, vendar nanjo vplivajo tudi serijska oprema, pogonska tehnologija, varnost, velikost vozila in možnosti financiranja.

Leapmotor

Znamka Leapmotor stavi prav na kombinacijo vseh teh elementov. Z uvedbo Leap+ bonusa in Leapmotor financiranja pa zagotavlja, da ostane električna mobilnost dosegljiva širšemu krogu kupcev tudi v času spremenjenih tržnih razmer. Njen cilj tako ostaja zvest načelu ponuditi vozila z vrhunsko tehnologijo, visoko stopnjo varnosti, bogato serijsko opremo in konkurenčno skupno vrednost lastništva. Leapmotor kupcem omogoča, da izberejo model glede na svoje potrebe in svoje finančne možnosti.

Leapmotor - prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili

Podatki o registracijah novih vozil za leto 2026 kažejo na nadaljevanje uspešne rasti znamke Leapmotor v Sloveniji. Po dosedanjih podatki je znamka Leapmotor prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi znamkami in dosega 46-odstotni tržni delež v tem segmentu.

Znamka ima pomemben položaj tudi na celotnem slovenskem avtomobilskem trgu. Po skupnem številu registracij novih vozil vseh pogonov med fizičnimi strankami je Leapmotor trenutno že na 8. mestu med vsemi avtomobilskimi znamkami v Sloveniji, s 3,35-odstotnim tržnim deležem in se tako uvršča pred številne tradicionalne znamke. Avgusta je bila znamka med vsemi električnimi znamkami v Sloveniji na 2. mestu, med kitajskimi električnimi znamkami pa na 1. mestu. Med najbolje prodajanimi kitajskimi električnimi vozili v Sloveniji so trenutno na prvih treh mestih prav modeli Leapmotor T03, B10 in C10.

Leapmotor

Ob vse širši ponudbi električnih vozil imajo kupci danes na voljo tudi več različnih možnosti glede pogona, opreme in načina financiranja.

"Pri odločitvi za električno vozilo je pomembno pogledati celotno nakupno računico. Od cene in opreme, do izbire pogona in možnosti financiranja. Leap+ bonus je trenutno namenjen prav temu: kupcem izbranih modelov Leapmotor ponuditi ugodnejše pogoje nakupa," pravijo v družbi P Automobil Import, ki v okviru skupine Emil Frey zastopa znamko Leapmotor v Sloveniji.

Ob upoštevanju Leap+ bonusa in ob koriščenju Leapmotor financiranja so kupcem na voljo naslednje akcijske cene:

Leapmotor T03 Design BEV 70 kW / 95 KM – 13.990 €

Leapmotor B10 Design BEV 160 kW / 218 KM – 26.990 €

Leapmotor B10 Design HIBRID EV 160 kW / 218 KM – 23.990 €

Leapmotor C10 Design BEV 160 kW / 218 KM – 30.990 €

Leapmotor C10 Design HIBRID EV 158 kW / 215 KM – 30.990 €

 

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import d.o.o.

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