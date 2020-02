Po ulicah ta konec tedna rajajo maškare

V pričakovanju vrhunca dogajanja v najstarejšem slovenskem mestu bo danes tam potekal mestni pustni korzo, na katerem se bodo po ulicah sprehodili našemljeni meščani. Dogodek ima svoje začetke že v letu 1873 in predstavlja živ dokaz, kako globoko je pustovanje zakoreninjeno v življenje Ptuja.

Na ljubljanskih ulicah bo danes potekal tradicionalni Zmajev karneval, ki vključuje različne skupine tradicionalnih, etnološko obarvanih pustnih mask, otroške skupine ter druge organizirane skupine.

Sprevod, na katerem se bo letos ob značilnih etnoloških maskah različnih slovenskih pokrajin, predstavilo tudi 18 otroških skupin s 600 otroki iz ljubljanskih vrtcev in šol, se bo po mestnih ulicah začel ob 11. uri na Novem trgu in bo prečkal Šuštarski most, šel po Mestnem trgu in Stritarjevi ulici, nato pa s Prešernovega na Kongresni trg, kjer se bo tudi zaključil s podelitvijo nagrad najboljšim skupinam.

Živahno bo tudi na Igu, kjer pripravljajo že 22. tradicionalni Podkrimski pustni karneval, na katerem že nekaj let sodeluje več kot 600 domačih in gostujočih mask. Povorko bosta odprli maskoti karnevala, Podkrimski in Povodni mož, za njimi skupinske maske, ki jih pripravljajo domača društva, obiskalo pa jih bo tudi nekaj tradicionalnih slovenskih pustnih mask - šjme iz Ilirskobistriškega, skupine korantov, oračev in pokačev s štajerskega konca ter halubajski zvončari iz Hrvaške.

Prireditve bodo v skladu z bogato tradicijo na severovzhodu Slovenije potekale tudi v nekaterih tamkajšnjih krajih. Že 29. pustno povorko z okoli tisoč fašanki, vsakovrstnimi lorfami, ksihti in frisi v soboto pripravljajo v Lenartu, na nekajdnevnem Ormoškem fašenku pa bo danes potekalo otroško pustno rajanje v gradu.

Že 67. leto zapored bo danes potekal tudi Pust šoštanjski, kot vsako leto pa tudi na Viru pri Domžalah, kjer je sicer pustni Striček oblast prevzel že v začetku meseca. Organizirana povorka bo ob 14.30 krenila izpred Češminovega parka po sprehajalni poti ob Kamniški Bistrici do ogrevanega prireditvenega šotora na Viru.

Na Obali bo pestro v Kopru, kjer bo potekala Istrska pustna povorka, na Koroškem bo pustovanje danes potekalo v Kotljah, na Gorenjskem pa Prešerni karneval v Kranju.