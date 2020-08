Po umestitvi Hrvaške na rdeči seznam številni Slovenci dopust rezervirajo v Grčiji

Ne zgolj tistim, ki se te dni s Hrvaške že vračajo, odločitev o karanteni je načrte pokvarila tudi mnogim Slovencem, ki se k našim južnim sosedom raje odpravijo ob koncu sezone. "V prihajajočem mesecu je imelo rezervacije pri nas nekaj tisoč potnikov," pravi direktor turistične agencije Palma Matej Knaus.

Zaradi aktualnih razmer so pri Palmi vse aranžmaje na Hrvaškem odpovedali vsaj do šestega septembra, potnikom pa ponudili potovanje drugam. "Ljudje si ne želijo ne iti na počitnice, tako da z njimi iščemo alternativne možnosti. Te so seveda Slovenija in ostale države, ki so na zelenem ali pa rumenem seznamu," pravi Knaus. Najpopularnejša izbira pa je Grčija, ki je razprodana za naslednja dva tedna. Mnogi so si jo rezervirali v zadnjih dneh.