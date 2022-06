Po umiku soglasja MNZ umaknili tožbe glede neprijavljenih shodov

Kot so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ), so pred dnevi od Državnega odvetništva prejeli predlog, da se že vložene tožbe izterjave stroškov dela policije, ki so nastali na javnih shodih, umaknejo. "Zaprosili so nas za podajo soglasja k umiku tožb. Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je po proučitvi pravnih stališč Državnega odvetništva in Pravne službe ministrstva 3. junija 2022 Državnemu odvetništvu posredovala soglasje, da se že vložene tožbe umaknejo, novih pa ne vlaga," so pojasnili.

Ena od tožb se je nanašala na stroške dela policije, ko so udeleženci na Trgu republike v Ljubljani mirno brali slovensko ustavo.

"Pojasnjujemo, da so posegi v ustavno pravico dopustni le izjemoma: poseg mora biti nujen in sorazmeren, v tem primeru pa to ni tako. Zgolj formalna pomanjkljivost (neprijava shoda) ne utemeljuje stroškovne sankcije v smeri naložitve stroškov policije," so v obrazložitvi poudarili na MNZ.

Dodali so, da je policija domnevnim organizatorjem protestnih shodov za "omenjeno formalno pomanjkljivost" že izrekla globo, za kar poteka ločen postopek. "Prav tako so lahko finančne posledice, ki bi jih država naložila udeležencem shoda zaradi izvajanja ustavne pravice, nedopustno omejevanje oziroma imajo negativen, zastraševalen učinek, ki je tudi po mnenju Državnega odvetništva, nedopusten," so še zapisali.

Državno odvetništvo je opozorilo tudi, da MNZ predhodno tudi ni utemeljilo oziroma izkazalo utemeljenosti tožb. "Že 29. marca 2022 je namreč delovna skupina Državnega odvetništva ministrstvu svetovala, da se novih tožb ne vlaga, že vložene pa se umaknejo," so pojasnili na MNZ.