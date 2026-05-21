Po umoru v Drnišu: uvedba dosmrtnega zapora na Hrvaškem?

Mladenič je bil ubit v soboto pozno zvečer na pragu hiše 50-letnega osumljenca, kamor mu je dostavil pico. Primer je močno pretresel hrvaško javnost in sprožil dvome v delovanje pravosodnega sistema, saj ima osumljenec obsežno kazensko evidenco in je bil v preteklosti med drugim obsojen zaradi umora dekleta. Policija je proti njemu pred dvema letoma in pol vložila tudi kazensko ovadbo zaradi nedovoljenega posedovanja orožja, vendar se sojenje še ni začelo, osumljenec pa je bil ves ta čas na prostosti. Habijan je danes po seji vlade sporočil, da je inšpekcijski nadzor na občinskem sodišču v Šibeniku pokazal resne pomanjkljivosti.

Napovedal je uvedbo disciplinskega postopka proti dvema sodnicama pred državnim sodnim svetom, saj je spis, povezan z osumljencem, najprej pri eni in nato pri drugi stal več mesecev. Poudaril je tudi, da je imel sistem na voljo zakonske instrumente, kot so zaščitni ukrepi in strožji nadzor, a niso bili uporabljeni. Minister je danes napovedal tudi obsežne spremembe zakonodaje, ki naj bi zaostrile obravnavo storilcev najhujših kaznivih dejanj ter nadzor nad nekdanjimi zaporniki. Osnutke zakonskih sprememb pričakuje v dveh tednih.