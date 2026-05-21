Slovenija

Po umoru v Drnišu: uvedba dosmrtnega zapora na Hrvaškem?

Zagreb, 21. 05. 2026 16.31

STA M.V.
Intenzivna iskalna akcija na Hrvaškem

Hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan je po umoru 19-letnega mladeniča v Drnišu napovedal predlog za uvedbo dosmrtne zaporne kazni. Mladeniča je ubil 50-letni moški, ki je bil že obsojen zaradi umora. Na prostosti je bil kljub novi obtožnici, zaradi česar bodo uvedli disciplinski postopek proti dvema sodnicama.

Mladenič je bil ubit v soboto pozno zvečer na pragu hiše 50-letnega osumljenca, kamor mu je dostavil pico. Primer je močno pretresel hrvaško javnost in sprožil dvome v delovanje pravosodnega sistema, saj ima osumljenec obsežno kazensko evidenco in je bil v preteklosti med drugim obsojen zaradi umora dekleta. Policija je proti njemu pred dvema letoma in pol vložila tudi kazensko ovadbo zaradi nedovoljenega posedovanja orožja, vendar se sojenje še ni začelo, osumljenec pa je bil ves ta čas na prostosti.

Habijan je danes po seji vlade sporočil, da je inšpekcijski nadzor na občinskem sodišču v Šibeniku pokazal resne pomanjkljivosti.

FOTO: Bobo Pixsell

Napovedal je uvedbo disciplinskega postopka proti dvema sodnicama pred državnim sodnim svetom, saj je spis, povezan z osumljencem, najprej pri eni in nato pri drugi stal več mesecev. Poudaril je tudi, da je imel sistem na voljo zakonske instrumente, kot so zaščitni ukrepi in strožji nadzor, a niso bili uporabljeni.

Minister je danes napovedal tudi obsežne spremembe zakonodaje, ki naj bi zaostrile obravnavo storilcev najhujših kaznivih dejanj ter nadzor nad nekdanjimi zaporniki. Osnutke zakonskih sprememb pričakuje v dveh tednih.

Med predlogi je po njegovih besedah uvedba dosmrtnega zapora za najhujša kazniva dejanja. Poleg tega načrtujejo posebne nadzorne ukrepe za osebe, ki so prestajale dolgotrajne zaporne kazni, zlasti zaradi nasilnih in hudih kaznivih dejanj. Omogočili naj bi tudi, da bi sodniki imeli popoln vpogled v vse prejšnje postopke proti posamezni osebi.

Maksimalna zaporna kazen na Hrvaškem znaša 50 let. Dosmrtni zapor je bil uveden že leta 2003, a so ga odpravili naslednje leto, potem ko je ustavno sodišče razsodilo, da zakon ni bil sprejet z zahtevano dvotretjinsko parlamentarno večino.

