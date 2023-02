Po stečaju Adrie šestmilijonska pomoč letalskim prevoznikom

Da bi izboljšala letalsko povezljivost države, bo Slovenija letalskim prevoznikom vsako leto namenila skoraj 6 milijonov evrov pomoči za vzpostavitev novih letalskih prog ali pogostejše lete na že vzpostavljenih progah. Zakon, ki to predvideva, je pravkar stopil v veljavo. Stečaj Adrie in pandemija covida-19 sta namreč zračni promet v Sloveniji spravila na kolena. Med letoma 2019 in 2020 je ta promet pri nas upadel za več kot 80 odstotkov, to pomeni, da je Slovenija zabeležila največji upad med vsemi državami članicami Evropske unije.