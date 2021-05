Po 'uspešnem' začetku mature bo Sviz zbiral podpise za odstop Kustečeve

Prvi dan pisanja mature je bil na omenjeni gimnaziji torej uspešen in brez kakršnih koli večjih težav, je po pogovoru z ravnateljico izpostavila tudi ministrica za šolstvo Simona Kustec . Poudarila je, da gre zasluga za to vodstvu šole, profesorjem in maturantom, ki so na maturo prišli z znanjem in ob spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov v času epidemije covida-19, ki jim je treba slediti.

Ravnateljica Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju Mirjana Bizjak je pojasnila, da je pri njih matura danes potekala dokaj podobno kot pretekla leta. "Upoštevali pa smo vsa navodila ministrstva in Nacionalnega inštituta za javno zdravje," je zagotovila. Vesela je bila, da je lahko maturo opravljalo vseh 143 maturantov. Med njimi je bil tudi dijak, ki je na podlagi negativnega testa na novi koronavirus lahko kljub obvezni karanteni prišel v šolo in pisal esej iz maternega jezika.

Nacionalno preverjanje znanja bo za 6. in 9. razred potekalo na 478 osnovnih šolah. K NPZ v 6. razredu na 435 šolah se je prijavilo tudi 2321 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu na 431 šolah pa 2064. Od učencev nižjega izobraževalnega standarda bo NPZ opravljalo 153 učencev 6. razreda in 188 učencev 9. razreda z 31 osnovnih šol. Devetošolci bodo z dosežki NPZ seznanjeni 1. junija, šestošolci pa 7. junija.

Letošnji tematski sklop Razmerja med generacijami za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Gorana Vojnovića Figa in Pera Pettersona Konje krast. Drugi del pisnega izpita iz materinščine bo 31. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo 29. maja, 8., 10., 14. in 15. junija. 5. junija bo pisni izpit iz matematike, med 1. in 16. junijem pa bodo pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 14. in 23. junijem.

S pisanjem eseja iz maternega jezika se danes začenja spomladanski rok splošne mature. S preverjanjem iz slovenščine v šestih in devetih razredih osnovnih šol pa se začenja tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ). To bo opravljalo 21.915 učencev šestega razreda in 19.142 učencev devetega razreda, k maturitetnemu eseju pa se je prijavilo 6624 dijakov.

Tisti, ki iz zdravstvenih razlogov, povezanih z epidemijo, mature v tem roku ne morejo opravljati, bodo imeli jeseni priložnost, da takrat opravijo t. i. spomladanski rok, je spomnila ministrica. Kot je dejala, so se o sistemu letošnje mature uskladili in dogovorili že konec lanskega decembra. "Čisto nič se ni spremenilo, nam pa je uspelo v sodelovanju z NIJZ in ministrstvom za zdravje dati še možnost pisanja mature tistim, ki so v karanteni, da se lahko z negativnim izvidom pod posebnimi pogoji vseeno udeležijo mature," je dejala Kustečeva.

Informacije o številu tistih, ki so pisali prvi maturitetni preizkus, in tistih, ki zaradi zdravstvenih težav oziroma zaradi covida-19 tega niso mogli storiti, na ministrstvu pričakujejo v četrtek. Glede na današnje kontakte s posameznimi ravnatelji pa je po besedah ministrice dobra novica to, da je velika večina maturantov danes lahko pisala prvi preizkus.

"Verjamem – in tudi informacije, ki jih imam do sedaj, to govorijo – da se je zelo podobno danes dogajalo po vsej Sloveniji. To je dobra popotnica tudi za ostale preizkuse mature, ki se bodo v tem spomladanskem roku nadaljevali od konca maja do sredine junija," je dejala Kustečeva.

"Osebno zaupam maturantom in njihovemu znanju ter vsem profesorjem in ravnateljem, da so dali in da še vedno dajejo vse od sebe, da se lahko tudi letošnja matura izpelje na miren, a hkrati odločen način," je poudarila ministrica.

Bizjakova je ocenila, da so na njihovi šoli dijaki dobili vse, kar so potrebovali, in da so učitelji storili vse, da bi jih čim bolj motivirali za pouk in čim bolje pripravili tudi za maturo. Spomnila je, da so na njihovi gimnaziji, ki jo obiskuje veliko športnikov, že od prej vajeni šolanja na daljavo, ki so ga v zadnjem letu dni še izpopolnili. Tistim dijakom, ki imajo težave, pa nudijo dodatno pomoč.

Gimnazije: Prvi maturitetni dan minil brez težav

Tudi na ljubljanski Gimnaziji Moste je organizacija potekala brez težav. Včeraj so maturantje po elektronski pošti dobili obvestilo, v kateri učilnici bodo, v posamezni učilnici pa je bila lahko danes zasedena največ polovica kapacitet. Dijaki so ves čas pisanja eseja nosili maske, osebne stvari pa so pred začetkom pisanja pustili v garderobi.

Predsednica Dijaške organizacije Slovenije Maja Kalin, ki tudi sama letos zaključuje gimnazijo, ocenjuje, da so bile šole dobro organizirane, dijaki pa so se brez težav prilagodili zastavljenemu režimu."Načeloma je vse potekalo tako kot lani. Letos smo morali sicer nositi maske, a to naj ne bi bil prevelik problem. Zdi se mi, da vsi dijaki menimo, da maske odtehtajo to, da je zagotovljene več varnosti, zato tudi ni težav glede tega, da smo jih morali nositi," je dejala.