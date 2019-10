Po končani akciji pristojni zadovoljni, a previdni: 'Smo šele na polovici dela'

"Težav ni bilo. Vse smo evakuirali pravočasno. Izkazale so se vse sodelujoče službe, poklicni in prostovoljni gasilci, tako da smo skupaj pripravili teren za delo pirotehnikov," je dodal.

Kot je povedal vodja mariborskih poklicnih gasilcev Aleš Ciringer , so akcijo izpeljali po načrtih. Zadovoljni so tako s postopkom evakuacije stanovalcev kot tudi z uspešno deaktivacijo bombe, saj so pirotehniki svoje delo opravili hitro in učinkovito. Ob tem se je zahvalil vsem prebivalcem, ki so dobro sodelovali.

Kot je povedal, je v akciji sodelovalo okoli 150 ljudi, od tega 70 prostovoljnih gasilcev in 15 gasilcev poklicne brigade, ob njih pa tudi predstavniki civilne zaščite, policisti, reševalci in komunalni delavci, ki so pomagali pri zaporah cest.

Na vprašanje, ali je adrenalin po končani akciji že popustil, je Ciringer odvrnil, da so predvsem gasilci takšnih okoliščin vajeni, morda ne v tako velikem obsegu, a tudi evakuacije so že izvajali. "Smo pa šele na polovici dela, saj nas v nedeljo čaka še ena akcija, in verjamem, da nam bo vsem skupaj lažje," je dejal.

Ne glede na to pa nevarnost v nedeljo, ko bodo drugo bombo odstranjevali na drugi strani Drave v bližini železniške postaje, ne bo nič manjša. Bomba je namreč celo dvakrat težja od tokratne in odgovorni so ob 300-metrskem pasu evakuacije, ki bo zajel kar okoli tisoč stanovalcev, določili še 600-metrski pas zaklanjanja.

"Za vse, predvsem pa tiste, ki so v 300-metrskem pasu, je pomembno, da znova v enaki meri spoštujejo naša navodila. Želeli bi si strpnosti in komunikacije, da se varno rešimo še druge bombe," je dodal Ciringer in opozoril, da današnja brezhibna intervencija ne pomeni, da je lahko tako tudi v nedeljo.

S svojim delom so bili zadovoljni tudi pirotehniki, saj so naredili vse tako, kot so načrtovali pred začetkom tega nevarnega opravila. Kot je povedal Sašo Turnšek, ki je izvedel deaktivacijo, je seveda bilo napeto vzdušje, a se je na koncu vse izšlo na najboljši način.

Notranjost obeh vžigalnikov je bila popolnoma ohranjena, zato ni šlo za nedolžno stvar, je dejal. Vseeno pa pomislekov pri odhodu v osemmetrsko jamo ni imel, saj je to njihovo delo in vedo, v kaj se spuščajo, pa tudi kaj delajo.

Potem ko so iz bombe odvili vžigalnika, je v njej ostal samo še eksploziv, ki ni nevaren. Bombo bodo zdaj po besedah pirotehnika Bojana Kopača odpeljali v začasno skladišče, kjer jo bodo v treh mesecih uničili ter jo hkrati izkoristili za poskuse uničenja, ki jim bodo prav prišli v prihodnosti.