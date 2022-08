Po ustavni odločitvi o zakonski zvezi pripravili spremenjene obrazce

Na Ministrstvu za notranje zadeve so po odločitvi ustavnega sodišča, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb, pripravili spremembe pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru in obrazcev, ki so prilagojeni odločitvi sodišča. Zakonske zveze istospolnih partnerjev se sicer že lahko sklepajo.

Med obrazci so omenili listino o sklenitvi zakonske zveze in izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi. Čeprav spremembe obrazcev, ki imajo naravo tiskovin z zaščitnimi elementi in se ne tiskajo na navaden papir, še niso v uporabi, na ministrstvu poudarjajo, da se zakonske zveze istospolnih partnerjev lahko sklepajo že zdaj. Prilagojeni oziroma novi obrazci bodo začeli veljati po sprejetju sprememb pravilnika in dotisku novih obrazcev, to je predvidoma v drugi polovici avgusta po objavi v Uradnem listu. icon-expand Zakonski par FOTO: Shutterstock V času od objave sodbe ustavnega sodišča sta bili v matični register vpisani dve zakonski zvezi, sklenjeni med istospolnima paroma, so še navedli na ministrstvu. Ustavno sodišče je 8. julija sporočilo svojo odločitev, da je zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije. PREBERI ŠE Ustavno sodišče: Istospolni partnerji se lahko poročijo in posvojijo otroke DZ ima pol leta za odpravo neustavnosti, do sprememb zakonodaje pa velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca. Vlada je že pripravila predlog sprememb družinskega zakonika, ki sledi odločitvi ustavnega sodišča.