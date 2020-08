Po utopitvi 10-letnika: nadzor nad delom CSD ni ugotovil nepravilnosti

Ugotovitve socialne inšpekcije, ki je v primeru utopitve dečka v Soči opravila strokovni nadzor, so pokazale, da so strokovne delavke ravnale strokovno, tenkočutno in človeško. Socialni delavki in psihologinja interventne službe CSD Severne Primorske so ob tragičnem dogodku nudile psihosocialno oporo sorojencema in starima staršema ter pri tem pokazale veliko mero sočutja in razumevanja za stisko prizadetih, navajajo v poročilu in dodajajo, da je interventna služba CSD ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in torej z navodili policije, ko je obveščanje staršev o nesreči in smrti otroka prepustila policiji.

Interventna služba CSD je posredovala na podlagi obvestila policije. V konkretnem tem primeru je policija vodila postopek iskanja pogrešanega otroka, zaradi česar so strokovne delavke centra, v skladu z zakonom o nalogah in pooblastilih policije, ravnale v dogovoru z njimi in nudile psihološko oporo sorojencema pogrešanega fantka in starima staršema, ki so bili v veliki stiski in šoku.