'Hidroelektrarna mora svoje delovanje prilagoditi prostoru in ljudem'

Po izpovedi staršev utopljenega desetletnega dečka, ki sta bila kritična do ravnanja pristojnih v postopku, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj odredil inšpekcijski nadzor nad delom Centra za socialno delo (CSD) Severna Primorska. Ravnanje policije v tem primeru pa bo preverilo ministrstvo za notranje zadeve (MNZ).

Kot so pojasnili na MNZ, bo direktorat za policijo in druge varnostne naloge MNZ, ki je pristojen za usmerjanje in nadzor nad izvajanjem nalog in pooblastil policije, od policije zahteval pisno pojasnilo o poteku postopka in ga proučil z vidika zakonitosti in strokovnosti. "V primeru ugotovljenih nepravilnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe," so napovedali.

Ob tem so dodali, da minister za notranje zadeve Aleš Hojs globoko obžaluje tragični dogodek in staršem ob tej nenadni in boleči izgubi izreka iskreno sožalje. "Verjame, da policija v takih primerih ravna še posebej tankočutno in obzirno, saj se zaveda pomembnosti visoko profesionalne, a hkrati tudi sočutne in spoštljive komunikacije v celotnem postopku," so navedli.

Starša sta namreč v javnem pismu po utopitvi sina v reki pri Solkanu prejšnji teden med drugim pojasnila, da ob nesreči nista bila prisotna, pristojni pa da so ju o nesreči obvestili šele pet ur po dogodku. Tudi po tem, ko sta za nesrečo izvedela, nista mogla stopiti v stik z drugima otrokoma in starimi starši, ker da jima delavke centra za socialno delo niso omogočile pogovora z njimi. Ob prizadevanjih staršev, da bi videla ponesrečenega otroka, se je na zapletlo še na inštitutu za sodno medicino in na Žalah. Od sina sta se tako lahko poslovila, kot sta navedla, šele po nekaj ostrih besedah in šele dan po dogodku.