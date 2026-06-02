Po utopitvi dečka v Termah Ptuj vložena obtožba

Deček se je januarja 2023 v Termah Ptuj udeležil rojstnodnevne zabave, za kar so v organizaciji Term Ptuj skrbeli animatorji in vaditelji tamkajšnjega plavalnega kluba. V Termah Ptuj so po nesreči poudarili, da je bilo v vodnem parku prisotno potrebno osebje, reševalci iz vode pa so otroku takoj nudili prvo pomoč in poklicali reševalno vozilo.

Kriminalisti so po smrti otroka podali kazensko ovadbo zoper dve osebi, ki ju utemeljeno sumijo kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, po končani sodni preiskavi pa je tožilstvo vložilo obtožbo.