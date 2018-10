'Po vasi se širi gost dim in smrad po plastiki, gumah, olju'

Zaradi ostrega vonja se morajo pogosto umakniti v hišo. "Ko zakuri, se iz dimnika vali gost dim – po strehi navzdol. Odvisno od vetr a, ampak včasih se razširi po celotni vasi. Neznosno smrdi po plastiki, gumi in ne vem še čem," je opisal Zavodnik, kaj se dogaja v naselju, ne gleda na letni čas, ali je zunaj mraz ali vroč e. Težko je predvsem poleti, ker morajo zapirati okna. "Zunaj je lep, sončen dan, 35 stopinj Celzija, iz dimnika pa se začne kaditi. Z ženo zato otroka pokličeva v hišo, saj je dim zažgane plastike in ostalega materiala strupen," je dodal.

Preden smo Zavodnika obiskali, nam je povedal, da sosed zakuri dvakrat na dan – zjutraj in pozno popoldne. Zato smo se v Podbukovje odpravili okoli 18. ure. Čeprav mraza ni bilo, se je iz sosedovega dimnika zares kadilo. Dim ni bil gost, zato vonja nismo mogli opredeliti. Zavodnik je pojasnil, da se vedno kadi v intervalih – najprej rahlo, nato je dim nekaj minut zelo gost, potem se znova umiri. Pokazal nam je fotografije, kako izgleda, ko je zadimljena širša okolica: "To je oster vonj, ki peče v nosu. Mislim, da sežiga tudi odpadna olja. Sosedova žena je sama rekla, da včasih v peč vrže krpe, ki so umazane od olja. Ko sem že pred časom nesel karton v smeti, sem srečal njenega moža in vprašal me je, zakaj ga sploh nosim v smeti, če bi ga lahko skuril doma. Pohvalil se je, da ima on veliko peč, ki zmore vse ter da vanjo lahko zmeče karkoli."

Seveda Zavodnik ne more točno vedeti, kaj sosed sežiga, saj nikoli ni bil pri njem doma in ni videl, kaj točno meče v peč. Predvideva pa, da je to odpadni material, ki ga nalaga pred svojo hišo. Odpadke nenehno dovaža pred hišo in jih nato sežge, je prepričan Zavodnik: "Videl sem, kako je razžagal 1000-litrsko plastično kocko in nato plošče nesel v hišo. Pred hišo ima stalno naložen odpaden material – od lepljenega lesa, razna vedra z lepili, plastiko, gume in vse to zažge."