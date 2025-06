PRENOS V ŽIVO: Po ugrizu modrasa umrla 80-letna ženska

Modras je strupenjača, ki spada v družino gadov. Je največja in najbolj strupena kača pri nas. So plenilci, samotarji in pri nas splošno razširjeni. Največkrat se nahajajo v sušnih in sončnih predelih, dostikrat tudi v skalovju.

Modrasi niso napadalni, se pa branijo, ko so ogroženi. "Kača nikoli ne bo tekla za nami ali skočila, še manj pa se bo zakotalila po pobočju za nami. Vse to so vraže in edini primer, ko bo šla proti nam in nas ugriznila, je takrat, ko gremo mi proti njej in se ji preveč približamo," je lani za nas pojasnil Peter Trontelj z oddelka za biologijo biotehniške fakultete.

Zadnji primer ugriza modrasa pri nas se je sicer zgodil konec lanskega septembra. V Iškem vintgarju je modras ugriznil plezalca. Po ugrizu je bil hospitaliziran v ljubljanskem kliničnem centru, zdravljenje s protistrupom pa je bilo uspešno.