Po več dneh spet odprta cesta Bovec–Trenta

Poveljnik občinskega štaba CZ Bovec Edi Melinc je sporočil, da je od 9. ure znova odprta cesta Bovec–Trenta, potem ko je bila ta več dni zaradi številnih snežnih plazov zaprta in so bili številni prebivalci odrezani od sveta. Kot je dodal, pa bo morda prihajalo le še do občasnih krajših zapor, saj dela na območjih plazov še vedno potekajo.

V preteklih dneh je na Bovškem zaradi obilnih padavin nastalo več velikih plazov. Prvi je v petek zjutraj zasul cesto pri odcepu za Lepeno, ko so jo očistili, pa se je nedaleč stran sprožil še en plaz. Ko so čistili tega, se je znova sprožil prvi plaz. V soboto je cestnim službam z gradbeno mehanizacijo uspelo prebiti plaz med Bovcem in Logom pod Mangartom. Ker se je vreme stabiliziralo in so se temperature spustile, so v nedeljo lahko začeli sanacijo zasutih cestišč. Dopoldne so odstranili še več snežnega nanosa s kamenjem in drevesi, kar je omogočilo odprtje ceste.