Po več kot dvajset letih identificirali truplo 10-letnega dečka

Kot so sporočili iz šerifovega urada okrožja Orange County v Severni Karolini, so kriminalisti v vsem tem času uporabili več prijemov, s katerimi so si pomagali pri identifikaciji, a brez uspeha. Med drugim so njihova prizadevanja vključevala izdelavo dečkove slikovne podobe, ki jo je ustvaril forenzični antropolog, ter doprsnega kipa, ki ga je ustvaril forenzični kipar, dečkovo zgodbo pa so predstavili tudi v znani ameriški televizijski oddaji "America's Most Wanted".

25. septembra 1998 so vzdrževalci na travnati površini pod oglasnim panojem v kraju Mebane v Severni Karolini našli ostanke trupla otroka. In če so takrat brez uspeha iskali po bazah z imeni pogrešanih otrok, so po več kot 20 letih vendarle uspeli identificirati otroško truplo. Izkazalo se je, da gre za Roberta "Bobbyja" Adama Whitta.

Preboj pri identifikaciji so dosegli šele s pomočjo napredne DNK tehnologije. Šele potem ko so ugotovili, da je bil deček "prva generacija mešane bele oz. kavkazijske in azijske rase", so lahko ustvarili rekonstrukcijo obraza. V nadaljnjem razvoju dogodkov je svetovalec za genetsko rodoslovje uspel najti fantovega sorodnika, preiskovalci pa so nato z njegovo pomočjo našli njegove ožje družinske člane.

Decembra 2018 se je eden izmed njih odzval na sporočilo kriminalistov in razkril fantovo ime ter vse "občutljive podrobnosti v zvezi s primerom".

"Ugotovili so, da obstaja velika verjetnost, da je bila v istem obdobju umorjena tudi otrokova mati," so pojasnili v šerifovem uradu. S pomočjo Nacionalnega centra za pogrešane in zlorabljene otroke (angl. NCMEC) je bila v okrožju Spartanburg v Južni Karolini najdena neznana umrla ženska, ki je ustrezala iskalnim kriterijem.

Po primerjavi njunik DNK-jev so ugotovili, da sta bila Bobby in ubita ženska dejansko mati in sin. Myoung Hwa Čo so našli zadavljeno 13. maja 1998. Potem ko je šerifov urad iz Orange Countyja zaprosil urad iz Spartanburga za pomoč, so kriminalisti iz Spartanburga s pomočjo prstnih odtisov identificirali tudi njeno truplo.

Krivdo za umor obeh žrtev, ki sta se zgodila zgolj v razmahu nekaj mesecev leta 1998, je priznal njen mož in Bobbyjev oče. Ta je sicer že za rešetkami, kjer prestaja večletno kazen zaradi oboroženega roka. Za pogojni izpust pa lahko zaprosi šele leta 2037.

Novica šokirala sorodnike

Ko sta Bobby in njegova mati zapustila dom v Ohiu, sorodniki niso niti posumili, da bi lahko bilo za tem karkoli sumljivega, saj so bili prepričani, da sta se preselila v Južno Korejo, od koder je bila Čo. Zato so bili ob novici, da sta bila v resnici umorjena, šokirani. "Naša srca so raztrgana na milijon kosov," je povedal eden izmed njih. "Bobby je bil najbolj sladek, prijazen in zabaven deček. Na obrazu je vedno nosil nasmeh in imel iskrico v očeh. Razmišljanje o tem, da je ta ugasnila, napolni naša srca s hladom."

Po do sedaj zbranih informacijah mati in sin nista bila umorjena na kraju, kjer so trupli na koncu našli.