Na cesti Trbovlje-Zagorje od torka predvidoma izmenični promet

Cesta Trbovlje–Zagorje ob Savi je neprevozna od začetka februarja, ko jo je zasulo od 10.000 do 15.000 kubičnih metrov materiala z brežine.

Po izvedeni sanaciji brežine in dokončni ureditvi platoja, predvidoma v zadnjem tednu maja, bo ob cesti Trbovlje–Zagorje ob Savi postavljen alarmni sistem s semaforji. Gre za opozorilni sistem za spremljanje morebitnih porušitev, ki bo naravnan tako, da se bo v primerih obsežnejših porušitev sprožil alarmni sistem, povezan s semaforji, na katerih se bo ob premikih materiala avtomatično prižgala rdeča luč in zaustavila promet.

Zaradi zahtevnosti posega in velike nestabilnosti terena do delnega odprtja ceste prihaja precej pozneje od prvotnih načrtov. Po februarskem podoru je namreč direkcija odprtje sprva napovedovala do konca marca, nato pa se je rok vztrajno odmikal.