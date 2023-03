Po več krajih opozorilni protest kmetov

Povod za protest so predvsem okoljske zahteve do kmetov, je dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Poleg tega kmetom pretijo novi davki, pereča so cenovna neskladja, težave so tudi z zvermi, je opozoril na del težav kmetov.

Na mirnem protestu, ki se bo glede na podatke o zbirnih lokacijah odvil v več kot 20 krajih po državi, bodo kmetje s traktorji in transparenti vozili po lokalnih cestah ali pa se bodo zbrali pred sedeži območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov.

Kot je razvidno iz spletne strani sindikata, se bodo kmetje na protestu med drugim zbrali v Ljubljani, in sicer pri hipodromu Vrbljene in na lokaciji kanala C0 na območju Kleč, pri Kmetijski zadrugi Trebnje, pri Supernovi v Novem mestu, v Novi vasi na Blokah, na dveh lokacijah na območju Ptuja, v Mariboru in še nekaterih drugih lokacijah na Štajerskem, pa tudi v Prekmurju.