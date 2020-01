Po več letih vendarle nadaljevanje obnove ceste čez Rebernice

Obnovo so sicer razdelili na šest faz, prva je bila izvedena leta 2012. Druga in tretja faza bosta potekali na 2,8 kilometra dolgem odseku od že obnovljenega dela proti Razdrtemu.

Za izvedbo druge in tretje faze je Direkcija RS za infrastrukturo izbrala Kolektor CPG, ki bo dela opravil za skoraj 2,9 milijona evrov. Zaključiti jim mora v devetih mesecih od uvedbe v delo, torej do konca letošnjega leta, so povedali na direkciji.

Preostali trije odseki ceste bodo morali na obnovo še počakati, saj bo treba prej sanirati plazove na teh območjih. Za sanacijo dveh trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo in po izbiri izvajalca bodo sanacijo verjetno opravili prihodnje leto. Zadnji odsek pa bo po sanaciji plazu predvidoma obnovljen leta 2022.

Vrednost vseh del je okrog 18 milijonov evrov. Od tega je nekaj več kot sedem milijonov evrov predvidenih za obnovo ceste, ostalo pa za sanacijo plazov.

Ob gradnji hitre ceste med Razdrtim in Vipavo so težki tovornjaki in delovni stroji uničili tamkajšnjo magistralno cesto. Temeljita obnova in ne zgolj preplastitev je bila obljubljena še pred odprtjem hitre ceste, začela pa se je šele tri leta pozneje in se zavlekla na več let.

Magistralna cesta je polna udarnih jam in na delih pod plazovi tudi močno valovita, zato je za uporabnike nevarna.