Po več urah dobila informacije o hčeri: 'Takrat so se nama ulile solze sreče'

Hvaležnost ljudi, ki so jim v času najhujše ujme pomagale reševalne sile, je v zadnjih dneh skoraj otipljiva. Tako kot se je dogajalo ob požaru na Krasu, ljudje tudi tokrat po mestih izobešajo transparente z zahvalo gasilcem in drugim, ki so jim v težkih trenutkih priskočili na pomoč. Videoposnetek in tople besede za rešitelje njene hčerke Eli je na spletu zapisala tudi mamica Tea, ki je s sorodniki kar osem ur čakala na informacije o družini. Ta je bila namreč ujeta v poplavljenem zaselku naselja Luče. "Lahko smo le čakali in molili, da bodo vsi iz Strug živi in kmalu rešeni," se spominja.

Mineva teden dni, odkar so poplave potopile dobršen del Slovenije. Voda se je od takrat že umaknila, a delo ostaja, na plan pa prihaja vse več grozljivih zgodb in trenutkov iz tistih prvih ur, ko so narasli hudourniki, neustavljivo deževje in plazovi zarezali v življenja ljudi, ločili družine ter med njimi prekinili vse stike. Tako je bilo tudi v zaselku Struge v naselju Luče, od koder prihaja še ena težka zgodba, a s srečnim koncem. "Najina hčerka Eli je bila na počitnicah pri babici in dediju v Strugah, ko se je zgodila najhujša katastrofa," je ob delitvi posnetka reševanja njene hčere zapisala mama Tea. Z Elinim očetom sta lahko v tistih prvih urah povodnji le nemočno spremljala novice in čakala na informacije o družini, ki je ostala v odrezanem zaselku na severovzhodu države. Na novice sta s sorodniki čakala kar osem ur. Zaselek Struge je bil namreč eden tistih krajev, ki jih je povodenj popolnoma odrezala od sveta. "Lahko smo le čakali in molili, da bodo vsi iz Strug živi in kmalu rešeni," se spominja. S partnerjem sta prvi klic dobila okoli 14. ure. Informacije pa so bile na srečo dobre – sosedje so na varnem, poteka reševanje: "Takrat so se nama ulile solze sreče." Težko je, pravi, saj so poplave uničile domove: "A s skupnimi močmi nam bo uspelo. V takih trenutkih šteje samo srčnost ljudi." PREBERI ŠE Rešili kosmatinca Bolta, ki ga je morala družina ob evakuaciji pustiti za seboj Za pomoč pri reševanju hčere je neizmerno hvaležna policistom ter gorskim reševalcem, ki so Eli s helikopterjem dvignili nad potopljenim zaselkom. "Hvala, ker ste rešili naše sorodnike in našega psa Svitija, nekaj dni kasneje pa tudi sosedovega psa Bolta. Hvala vam," je zapisala. Na njen zapis pa so se odzvali tudi pri Policiji: "Ni hujšega, kot če ne veš, kaj je s tvojimi najbližjimi. Pomagamo, kjer lahko." PREBERI ŠE V občini Luče še vedno več hiš povsem odrezanih od sveta Delo interventnih služb se medtem nadaljuje že sedmi dan. Na terenu pomagajo pri sanaciji, prekrivajo plazove, čistijo hiše, postavljajo mostove, skrbijo za logistiko, policisti skrbijo tudi za varnost praznih stanovanj. Tako kot v času požara na Krasu jim Slovenija tudi tokrat še vedno izreka hvaležnost. Po mestih visijo transparenti z zahvalami, ljudje jim stiskajo roke, jih objemajo, med vožnjo skozi naselja jim veselo mahajo in ploskajo. Tudi tokratne požrtvovalnosti gasilcev, policistov, vojakov, pripadnikov civilne zaščite, humanitarnih organizacij in drugih prostovoljcev Slovenci ne bodo pozabili. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke