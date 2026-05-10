Po večini države suša, na pridelkih že škoda

Na vzhodu Slovenije težave povzroča huda suša, tudi drugod po državi so razmere zaskrbljujoče. V marcu in aprilu je padlo več kot polovico manj padavin kot običajno. Čeprav za prihodnji teden vremenoslovci napovedujejo spremembo vremena, se kmetje bojijo, da je suša že naredila nepopravljivo škodo tako na poljščinah kot na travnikih.