Po večurnem reševanju so z Razorja rešili poškodovanega pohodnika

Gore in vreme sta lahko povsem nepredvidljiva in tudi izkušenim pohodnikom se zgodi trenutek nepazljivosti, ki pa lahko vodi v hujše poškodbe ali smrt. Tudi danes so gore terjale svoj delež a so pohodnika uspeli rešiti. 69-letni pohodnik, ki je bil sicer popolnoma ustrezno opremljen, je padel pod vrhom Razorja na zelo zahtevnem in nezavarovanem delu poti.

Obveščena je bila letalska policijska enota in dežurna ekipa GRZS za reševanje v gorah, vendar so zaradi slabega vremena in oblakov imeli težave z nedostopnostjo do kraja nesreče. Po več poskusih prileta helikopterja do kraja nesreče, je letalska enota v reševanje vključila še reševalce GRS Bovec, ki so bili s helikopterjem prepeljani do najvišje točke, od koder so lahko hitreje pomagali predvidoma huje poškodovanemu pohodniku.

V zahtevnem večurnem klasičnem delu reševanja, so končno pohodnika reševalci z Razorja prenesli do višine okoli 2300 metrov, od koder je bil možen dvig v helikopter in polet do zdravstvene ustanove. Okoliščine kažejo na objektiven vzrok na nesrečo, so sporočili iz Policije.

Policija ob tem znova opozarja, da je vreme nepredvidljivo in da je potrebno v gorah biti previden, paziti nase, se informirati, prilagoditi različnim situacijam, predvsem pa nikjer ne tvegati. Najpogostejši vzroki za nesreče so namreč padci, zdrsi, odlomi in padanje kamenja, neinformiranost, neustrezna pripravljenost ter opremljenost in bolezenska stanja.